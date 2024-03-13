MIRROR演唱會2024︱現場直擊倫敦場5大重點！表演大縮水惹鏡粉不滿
MIRROR演唱會2024︱1. 歌單大縮水 姜神冇得留低
MIRROR在去年年底一連16場的香港亞博演唱會，每場都唱足3小時，歌單更有37首歌。不過今次世巡演唱會倫敦站就全場只有2小時，亞博演唱會中的個人SOLO環節和合作環節都大幅刪減，最後只剩下27首歌，令不少在場鏡粉都表示非常可惜。其中，亞博演唱會中最受觸目的姜神Dance Battle環節都被刪減，令倫敦站演唱會更加少看點。
MIRROR演唱會2024︱2. 表演設備超簡陋 惹鏡粉不滿
除了歌單大縮水之外，舞台設計亦比亞博演唱會更加遜色，因為O2場地限制，所以沒有了T台設計，令大部分成員登場都冇曬氣勢之餘，成員們和粉絲們互動變少，現場氣氛大打折扣。至於表演設備方面亦非常簡陋，Ian Solo環節演唱《留一天與你喘息》時，香港場有大批樂手坐鎮，不過倫敦場就只得Ian一個在台上演唱；Frankie的Solo環節原先有舞者和摺凳作道具，但倫敦場就沒有任何道具；Edan Solo環節的超花巧的大型鋼琴亦變成電子琴；AK的《Blue Monkey》Solo環節亦只剩下4位女Dancer伴舞。
MIRROR演唱會2024︱3. 服裝尚算合格 得下弦有新服裝
至於服裝方面就與亞博演唱會沒有太大分別，反而Alton、Frankie和Jer在Solo環節中都有新服裝，12子在演唱團歌《ASAP》時亦有換上新衫。
MIRROR演唱會2024︱4. 「大表波」Stanley身材最有睇頭
雖然演唱會各大方面都大縮水，但「大表波」Stanley身材依然Keep得好好，與亞博演唱會沒有太大分別。「大表波」Stanley在倫敦站與Jeremy合唱《Fever》時繼續以真空上陣，六舊腹肌依然原封不動，令在場鏡粉們都大飽眼福。
MIRROR演唱會2024︱5. 坐滿2萬席 場外秒變MIRROR應援區
今次MIRROR第一次衝出香港，在英國開辦首場演唱會，大批鏡粉都出盡力氣為12子應援打氣。不但在場外擺設多個大型應援物，更有大批鏡粉組隊到場嗌口號支持各位成員。「教主」Anson Lo（盧瀚霆）的父母和家姐、黃偉文（Wyman）等人都有到場支持，全場2萬席幾乎坐滿，場面非常墟冚。
MIRROR演唱會2024︱倫敦站完整歌單：
1：Mirror – Rocketstars
2：Mirror – (SHEESH)
3：Mirror – Innerspace
4：AK x Lokman – Fight Your Corner
5：Atlon – 非文化物質遺產
6：Lokman – 如果電話亭
7：Alton x AK x LokMan – Rebound
8：Ian – 留一天
9：Stanley – 來不及
10：Edan – E先生連環不幸事件
11：Jer x Edan – 皮囊
12：Frankie – 皮師傅
13：Anson Kong – Blue Monkey
14：MIRROR – ASAP
15：MIRROR – Rumours
16：Tiger – Alright （新歌）
17：LokMan – 收聲多謝 （原唱：Jace ）
18：Jeremy – Closer
19：Jeremy、Stanley – Fever
20：Jer – 狂人日記
21：KT – To the moon
22：AL – My Life
23：Mirror – IGNITED
24：Mirror – BOSS
25：Mirror – Catch A Vibe
26：MIRROR – One and all
27：Mirror – We Are
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