MIRROR演唱會2024︱Frankie超落力跳到甩褲？ 神執生獲fans大讚：處變不驚！
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MIRROR一連16場的演唱會《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》，於1月15日假亞洲國際博覽館正式展開。今次演唱會鏡仔們都落足苦工，為大家帶來超精彩的表演，而舞台亦無太大問題。不過原來去到第6場時，成員Frankie陳瑞輝（皮皮）就被影到疑似甩褲，仲俾fans全程影到，大讚皮皮超識執生！
FrankieSolo甩褲？ 勁鎮定執生力強
MIRROR今次演唱會有各成員Solo環節，Frankie都唔例外，可以Solo 2024 年首支個人單曲。有網民就翻出有位Frankie Fans 喺IG po出Frankie第6場 〈皮思苦〉的Solo影片，片段中Frankie唱唱吓突然全程用手揞住個肚的位置疑似甩褲，未知發生咩事，而當Frankie轉身時發現似乎係甩咗褲上的腰封，而腰封連住個Headset。Frankie一直保持鎮定繼續表演，去到跳舞時Dancer先幫忙整理，整個流程非常流暢。
粉絲勁讚根本無為意甩咗 封「執生之鬼」
Fans個個大讚執生力強，根本無為意原來甩咗，又讚Dancer都好正：「皮皮好淡定，專業繼續唱，Dancer哥哥都好專業，幫手解決皮皮遇到舞台問題，真係好感謝。其次，亦可以見到皮皮同dancer們合作無間」、「原來個腰封係連住個head set，所以唔可以唔要個腰封」、「腰封鬆左真係好驚險，皮皮好專業，繼續演出」、「可能因為處變不驚，表現個人魅力，所以特別覺得呢次表現好好，唱得特別好聽！」、「完全唔知佢甩腰封，雖然覺得佢按住腰間有點怪」、「執生之鬼」、「幫佢整返條褲嗰個dancer幾可愛」
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撰文：東方新地圖片來源：IG＠frankie729、IG＠c.hingpeipo_、IG@mirror.weare