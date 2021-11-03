MIRROR學生證成最熱門紀念品 Anson Kong同Jeremy公然「抄功課」？

香港男子組合MIRROR為今日（3/11）成軍三週年，更舉行了一連串慶祝活動，先有新歌發布，再有九展生日會，與鏡粉一同大肆慶祝！而為了記錄標誌性的三年，MIRROR成員亦各自公開了自己的學生相，並整合成為一份份的「學生證」，當中的資料覺實令一班鏡粉想瘋狂收藏！

文：東方新地 ｜圖：姜濤IG、Anson Lo IG、鏡粉IG