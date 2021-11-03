MIRROR成軍三週年推新歌一小時破5萬點擊 搞生日會九展再次逼爆
由第一屆《全民造星》後組團出道的男子組合MIRROR為慶祝成軍三週年，繼上一首十二子合作《BOSS》之後，又再次總動員聚首推出新歌《All In One》，同時亦於今日（3/11）於九展舉行「專屬答謝會」再次逼爆現場。
文：東方新地 ｜圖：《All In One》MV截圖、讀者提供
《All In One》一小時破5萬點擊
今次的三週年新歌《All In One》是繼上次《BOSS》之後十二子再度聚首合作，MV除了有一貫超有型格的唱跳之外，亦加入了不少團隊溫馨的玩樂畫面，令不少網民為大為感動，不斷高呼「12-1=0｣，希望他們能夠繼續組團打破「男團」必散的宿命。而新歌MV都反應熱烈，11月3日下午一點準時在YouTube開播，不足一小時就打破5萬點擊。
MIRROR「生日會」再次逼爆九展舉
每逢MIRROR經過之地，定必人頭湧湧，以至只有他們的「足跡」亦有一樣效果。MIRROR三週年除了有新歌推出之外，亦在九展舉行了一連三場的「專屬答謝會」，場內放置有大量MIRRO成員的應援物品，海量級鏡粉亦一早到場去支持偶像，令九展繼上周「試當真現場版」後，再次被逼得水泄不通。