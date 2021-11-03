MIRROR成軍三週年推新歌一小時破5萬點擊 搞生日會九展再次逼爆

由第一屆《全民造星》後組團出道的男子組合MIRROR為慶祝成軍三週年，繼上一首十二子合作《BOSS》之後，又再次總動員聚首推出新歌《All In One》，同時亦於今日（3/11）於九展舉行「專屬答謝會」再次逼爆現場。

文：東方新地 ｜圖：《All In One》MV截圖、讀者提供