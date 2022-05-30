MIRROR被分「上弦、下弦」激嬲鏡粉 花姐親回有好處：唔係一件壞事

人氣男團MIRROR近兩年紅遍全香港，12名成員的足跡幾乎遍布香港每個角落，氣勢一時無兩！然而，12名成員的人氣和成就各有高低，所以有不少網民跟據「實力」將他們劃分為兩批，並以「上弦」「下弦」作為區分。然而此稱號經常都會觸動鏡粉或各位粉絲的神經，認為是一個分化的形容！日前花姐接受加拿大電台節目訪問時，就親自回應自己對「上弦、下弦」的看法。