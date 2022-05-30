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MIRROR被分「上弦、下弦」激嬲鏡粉 花姐親回有好處：唔係一件壞事

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人氣男團MIRROR近兩年紅遍全香港，12名成員的足跡幾乎遍布香港每個角落，氣勢一時無兩！然而，12名成員的人氣和成就各有高低，所以有不少網民跟據「實力」將他們劃分為兩批，並以「上弦」「下弦」作為區分。然而此稱號經常都會觸動鏡粉或各位粉絲的神經，認為是一個分化的形容！日前花姐接受加拿大電台節目訪問時，就親自回應自己對「上弦、下弦」的看法。

MIRROR首個紅館演唱會舉行在即。
MIRROR首個紅館演唱會舉行在即。（圖片來源：[email protected]_）
MIRROR之所以有「上弦、下弦」之分，是沿於日本人氣動漫《鬼滅之刃》故事中，反派入面共有12位Boss級壞人，他們有實力高低的排位，主要分為「上弦」「下弦」兩批。恰巧與MIRROR人數一樣，因此被網民用作區分MIRROR十二子的「能力等級」。
MIRROR之所以有「上弦、下弦」之分，是沿於日本人氣動漫《鬼滅之刃》故事中，反派入面共有12位Boss級壞人，他們有實力高低的排位，主要分為「上弦」「下弦」兩批。恰巧與MIRROR人數一樣，因此被網民用作區分MIRROR十二子的「能力等級」。（圖片來源：《鬼滅之刃無限列車篇》圖片）

網民心目中的MIRROR「上、下弦」

MIRROR十二子當，單以工作量、粉絲數以及號召力等可見的因素去量度，普遍網民都將他們作以下區分，歸納為「上弦」、「下弦」兩派，「上弦」成員包括：姜濤、AnsonLo、Ian陳卓賢、Edan呂爵安、Jer枊應廷以及Anson Kwong江𤒹生；而「下弦」成員分別是：Lokman楊樂文、Alton王智德、Stanley邱士縉、Jerermy李駿傑、Tiger邱傲然以及Frankie陳瑞輝。

MIRROR 有時網民亦會因為排位去推測「上弦」「下弦」的階級走勢。
有時網民亦會因為排位去推測「上弦」「下弦」的階級走勢。（圖片來源：[email protected]

「上、下弦」成鏡粉禁忌

鏡粉對於「上、下弦」之分非常敏感，每當有網上出現有關此論點的討論，總會有人留言反擊表示MIRROR並沒有「上、下弦」之分，對此番言論的發起人表示強烈的敵意，直斥是意圖搞分化，主張「十二人為一體」，不分你我。其實被稱為「下弦」的Frankie、Stanley以及Lokman和在搞受傳媒訪問時亦曾公開探討此說法，他們均認同這是一個反映住某些事實的理論，亦對此並不太在意。當中Stanley更曾笑著表示「12個姜濤就冇咁好睇」的睇法，似乎成員當中並沒有想像中如此介懷。

MIRROR Lokman曾經因為《IT狗》播出後而被封為「上弦七哥」。
Lokman曾經因為《IT狗》播出後而被封為「上弦七哥」。（圖片來源：《IT狗》相關圖片）

花姐親自回應「上下弦理論」

日前花姐參接受加拿大中文電台節目《逍瑤郭杜》訪問，在其中一個名為〈花姐我有嘢想問！〉的單元中，回答了不少MIRROR相關的問題，除了分享了自己對各位成員的評語之外，亦被問到對於「上下弦理論」的看法，語重心長：

喺MIRROR初出道嘅時候，我同佢哋傾偈，我都要畀定個心理準備MIRROR，我都有同佢哋講呢個概念嘅嘢，喺MIRROR入面，一定係有啲人會受注視啲，佢會紅啲，多啲機會，一定有啲冇咁多機會，要喺下面默默耕耘爬上嚟，呢個就係大家稱之為嘅『上弦』『下弦』。我覺得佢哋要接受到呢樣嘢，佢哋先會繼續行落去嘅。

但我覺得呢樣係咪唔好嘅嘢呢？我覺得唔係唔好㗎喎！因為大家要好了解自己嘅身位，你先知自己點樣去努力，如果你話你唔想做下弦，你就唔開心嘅話，咁你咪一出道就唔開心囉！但點解你唔係咁諗，我而家雖然係做下弦，我冇大家咁紅，但係原來我有其它機會，咁我就喺其它機會，希望我喺其它機會爬上去。所以我覺得『上弦』『下弦』對我嚟講唔係一件壞事，反而係畀一啲被稱呼為下弦嘅努力。

花姐認為「上下弦理論」其實並不是一件壞事！

撰文：東方新地圖片來源：《IT狗》圖片、《鬼滅之刃無限列車篇》圖片、[email protected]資料或影片來源： STANLEY YAU HONG KONG FANCLUB

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