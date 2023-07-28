MIRROR事故1周年｜阿Mo出踏正12時出IG Story 女友So Ching轉發打氣

今天（28日）是MIRROR演唱會事故一周年，事故令受傷舞者阿Mo仍需留院接受治療；MIRROR成員和其他有份參與演唱會的舞者們都走出陰霾，重新發展各有各發展。至於在踏入7月28日 深夜12時，阿Mo則在IG發布限時動態…