MIRROR五周年見面會非實名制舉行 位位盛惠$1680粉絲怒數3宗罪

男團MIRROR於2018年11月3日正式出道，不經不覺原來已快踏入第5年，為了慶祝出道五周年這個大日子，MIRROR官方Fan Club的IG今日（27日）重磅宣布將於11月開粉絲見面會《 MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet 》，卻引起粉絲極度不滿，怒數3宗罪！