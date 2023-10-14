MIRROR五周年團歌大玩角色扮演 搞鬼角色超有歡樂氣氛

11月3日將會是MIRROR成軍五周年的大日子！除了連串活動外，12子亦推出了新歌《Catch a Vibe》來慶祝一番。MV中除了靚仔造型，人人更有搞鬼角色，歡樂氣氛滿瀉！隨著五周年的來臨，MIRROR亦談及他們所期待的突破，還分享了對Fans的心底話。