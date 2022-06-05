MIRROR前夫「關注組」獲ViuTV高層致電了解 版主RC透露群組有人出價購入

「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」版主RC日前宣布因為不滿是次MIRROR演唱會的售票安排，決定將會永久關閉人數超過35萬人的群組！事隔幾日，版主RC再度發文回應，原來今次關閉事件竟然受到ViuTV高層金生（金廣誠）關注！