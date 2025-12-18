四鏡大暴走｜MIRROR「鷹小組」跟世一劍擊手集訓 蔡俊彥大讚4子表現

最新娛聞
東方新地

廣告

MIRROR「鷹小組」四子今晚（18日）在ViuTV節目《四鏡大暴走》中與世界第一劍擊運動員蔡俊彥集訓，場面激烈精彩。Stanley憑藉曾為《無限回合》MV拍攝劍擊場面的經驗，自信十足猛烈進攻Jer，而Ian則展現運動員背景實力，與Tiger勢均力敵交鋒。蔡俊彥大讚四子表現超出預期，更形容Ian與Tiger的對戰為精彩交鋒。

Stanley自信猛攻Jer 劍擊MV經驗派上用場

在二比二對決中，曾特別以劍擊為《無限回合》MV題材的Stanley展現十足自信，猛烈揮劍進攻Jer。Stanley興奮地分享戰術：「我一開波就係咁砰砰砰砰嚇阿Jer，跟著佢就唔知要做咩咁！」面對Stanley的猛烈攻勢，Jer笑言自己被搞到不斷後縮，但仍然樂在其中。世界第一蔡俊彥亦讚賞兩人出手動作學得很快，進步明顯。

蔡俊彥大讚Ian與Tiger交鋒精彩

另一組對戰中，本身有運動員背景的Ian大展身手，頻頻向Tiger進攻，二人勢均力敵。Ian笑言運用多年打排球的腕力優勢：「用我多年打排球用返嚟嘅腕力，係咁打，係咁打！打到佢手腕無力我就出手。」蔡俊彥對Ian與Tiger的交鋒大為讚賞：「我無諗過有啲咁嘅交鋒，以學咗一堂嚟講，算係above average！」

世界第一放假陪訓練 與Edan友情成話題

節目開始時，蔡俊彥與四子見面即笑言：「辛苦曬大家，睇住我個friend咁多年。」原來他與MIRROR成員呂爵安為好友關係。Stanley回應：「唔好咁講啦！都辛苦㗎你都睇咗好多年啦。」蔡俊彥更幽默表示：「我本來今日放假，但都要照顧咁多位。」令Stanley感嘆：「世界第一放假都要陪我地！」這段對話展現了運動員與藝人之間的友好關係。

網民熱議MIRROR劍擊初體驗

節目預告播出後，網民紛紛留言討論四子的劍擊表現。有網民讚賞：「Stanley真係好有運動天份，攻擊力好強！」亦有人關注Ian的運動員背景：「Ian排球底子真係唔同，動作好流暢。」更有粉絲期待：「希望佢哋可以繼續學劍擊，睇起嚟好有潛質！」不少觀眾對蔡俊彥的專業指導表示欣賞，認為世界第一運動員的親自教學讓節目更具教育意義。

mirror 劍擊 節目組邀請到世一劍擊運動員蔡俊彥（Ryan）任本集嘉賓（圖片來源：ViuTV）
節目組邀請到世一劍擊運動員蔡俊彥（Ryan）任本集嘉賓（圖片來源：ViuTV）
mirror 劍擊 Ryan一與四子見面馬上笑言：「辛苦曬大家，睇住我個friend咁多年。」（圖片來源：ViuTV）
Ryan一與四子見面馬上笑言：「辛苦曬大家，睇住我個friend咁多年。」（圖片來源：ViuTV）
mirror 劍擊 一輪健身室特訓（圖片來源：ViuTV）
一輪健身室特訓（圖片來源：ViuTV）
mirror 劍擊 Stanley拍拍Jer膊頭：「無理由㗎喎你咁多做gym片！」（圖片來源：ViuTV）
Stanley拍拍Jer膊頭：「無理由㗎喎你咁多做gym片！」（圖片來源：ViuTV）
mirror 劍擊 Ryan向四子教授幾個基本劍擊步法（圖片來源：ViuTV）
Ryan向四子教授幾個基本劍擊步法（圖片來源：ViuTV）
mirror 劍擊 Ian笑言：「用我多年打排球用返嚟嘅腕力，係咁打，係咁打！」（圖片來源：ViuTV）
Ian笑言：「用我多年打排球用返嚟嘅腕力，係咁打，係咁打！」（圖片來源：ViuTV）
mirror 劍擊 Jer笑言自己被Stanley搞到係咁縮（圖片來源：ViuTV）
Jer笑言自己被Stanley搞到係咁縮（圖片來源：ViuTV）
mirror 劍擊 Stanley自信十足（圖片來源：ViuTV）
Stanley自信十足（圖片來源：ViuTV）
mirror 劍擊 Tiger(左)對Ian(右)，二人勢均力敵（圖片來源：ViuTV）
Tiger(左)對Ian(右)，二人勢均力敵（圖片來源：ViuTV）
mirror 劍擊 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
mirror 劍擊 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
mirror 劍擊 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
mirror 劍擊 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 