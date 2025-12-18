四鏡大暴走｜MIRROR「鷹小組」跟世一劍擊手集訓 蔡俊彥大讚4子表現
MIRROR「鷹小組」四子今晚（18日）在ViuTV節目《四鏡大暴走》中與世界第一劍擊運動員蔡俊彥集訓，場面激烈精彩。Stanley憑藉曾為《無限回合》MV拍攝劍擊場面的經驗，自信十足猛烈進攻Jer，而Ian則展現運動員背景實力，與Tiger勢均力敵交鋒。蔡俊彥大讚四子表現超出預期，更形容Ian與Tiger的對戰為精彩交鋒。
Stanley自信猛攻Jer 劍擊MV經驗派上用場
在二比二對決中，曾特別以劍擊為《無限回合》MV題材的Stanley展現十足自信，猛烈揮劍進攻Jer。Stanley興奮地分享戰術：「我一開波就係咁砰砰砰砰嚇阿Jer，跟著佢就唔知要做咩咁！」面對Stanley的猛烈攻勢，Jer笑言自己被搞到不斷後縮，但仍然樂在其中。世界第一蔡俊彥亦讚賞兩人出手動作學得很快，進步明顯。
蔡俊彥大讚Ian與Tiger交鋒精彩
另一組對戰中，本身有運動員背景的Ian大展身手，頻頻向Tiger進攻，二人勢均力敵。Ian笑言運用多年打排球的腕力優勢：「用我多年打排球用返嚟嘅腕力，係咁打，係咁打！打到佢手腕無力我就出手。」蔡俊彥對Ian與Tiger的交鋒大為讚賞：「我無諗過有啲咁嘅交鋒，以學咗一堂嚟講，算係above average！」
世界第一放假陪訓練 與Edan友情成話題
節目開始時，蔡俊彥與四子見面即笑言：「辛苦曬大家，睇住我個friend咁多年。」原來他與MIRROR成員呂爵安為好友關係。Stanley回應：「唔好咁講啦！都辛苦㗎你都睇咗好多年啦。」蔡俊彥更幽默表示：「我本來今日放假，但都要照顧咁多位。」令Stanley感嘆：「世界第一放假都要陪我地！」這段對話展現了運動員與藝人之間的友好關係。
網民熱議MIRROR劍擊初體驗
節目預告播出後，網民紛紛留言討論四子的劍擊表現。有網民讚賞：「Stanley真係好有運動天份，攻擊力好強！」亦有人關注Ian的運動員背景：「Ian排球底子真係唔同，動作好流暢。」更有粉絲期待：「希望佢哋可以繼續學劍擊，睇起嚟好有潛質！」不少觀眾對蔡俊彥的專業指導表示欣賞，認為世界第一運動員的親自教學讓節目更具教育意義。
