Edan學霸細妹驚人近況曝光網民清一色大讚「叻女」

MIRROR成員呂爵安的妹妹「小如豬」呂蕙如，去年成功進入香港大學牙醫學院學習，目前已是二年級學生。「小如豬」經常在社交媒體上分享自己的學習和生活點滴，日前更公開最新近況，一班網民都清一色大讚「叻女」。最近，她在牙醫學院進行了一次臨床實習，並在此過程中獲得了寶貴的臨床經驗。

