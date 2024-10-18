Edan學霸細妹驚人近況曝光網民清一色大讚「叻女」
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MIRROR成員呂爵安的妹妹「小如豬」呂蕙如，去年成功進入香港大學牙醫學院學習，目前已是二年級學生。「小如豬」經常在社交媒體上分享自己的學習和生活點滴，日前更公開最新近況，一班網民都清一色大讚「叻女」。最近，她在牙醫學院進行了一次臨床實習，並在此過程中獲得了寶貴的臨床經驗。
Edan學霸細妹驚人近況曝光
「小如豬」日前公開最新近況，在社交平台上發布了自己在菲臘牙科醫院實習的照片，並寫下：「大家唔洗驚，因為我仲驚過你地（哋）。」照片中，她穿著牙醫袍，手持姓名牌，展現出專業的一面。
Edan3字留言調侃 網民齊支持
「小如豬」哥哥Edan也在評論中留言鼓勵：「吾驚牙（呀）」，引來網友們的搞笑回應，有人建議讓Edan成為「小如豬」的第一個客戶：「搵阿哥試下手勢」、「邊度Book你睇啊？」、「你驚我更驚啊」等。
小如豬英中名校出身DSE成績勁過阿哥
「小如豬」畢業於位於荃灣的可風中學，這所學校創立於1974年，是一所資助的Band 1英文中學。學校以英文為主要教學語言，注重兩文三語及數學訓練，並強調全面及均衡發展。
「小如豬」在2022年的香港中學文憑試中取得了優異成績，她獲得了3科5**、3科5*及2科5的佳績，總分達到39分，比哥哥當年25分更加厲害。
自爆3大準備DSE貼士
「小如豬」亦曾經也分享過她的DSE溫書貼士，包括：要在背書時，逼自己每次都要背出上一頁的內容，並寫出關鍵字；勤做歷屆試題；並且要好好分配每科溫習時間，「小如豬」表示自己習慣通常在上午隨機溫習一科主科，下午則溫習選修科。
圖片來源：IG@luiwaiyu_1030