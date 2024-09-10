呂爵安公開講明追求林明禎 大讚對方係好女仔 認做錯1件事惹誤會
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MIRROR成員呂爵安（Edan）今日下午正式發表聲明，坦承對林明禎抱有好感，並正在積極追求她！
Edan呂爵安 正式表明追求林明禎
Edan與林明禎之間的緋聞不斷，近日在一個馬場活動中，Edan不僅公開呼籲大家「手下留情」，還當眾護花。儘管如此，仍有部分粉絲難以接受偶像的戀情，甚至在網上宣布脫粉，對林明禎進行抨擊。
他在聲明中表示：「實在見到太多流言，我的性格真的不太能忍受這種情況，所以我希望澄清一下。昨晚我看到一個threads，覺得裏面的猜測對女生十分不公平，於是我便想留言希望停止胡亂的猜測，但最後打消了念頭因為不想再節外生枝。沒想到這個過程卻不小心按到了讚好，令大家產生了誤會。我不想再影響到女生的聲譽，所以我希望在這裏回應最後一次。明禎是個很好的女生，我對她很有好感也正在追求她，亦希望未來有發展的空間。但我和明禎現時真的只是朋友，沒有任何其他，希望大家能夠給予一些空間，也不要再做任何猜測了。」
Edan 出口護緋聞女友林明禎
Edan的緋聞女友林明禎即將在本月13日來港舉行見面會，Edan日前出席馬會活動，表示不需要特別出席見面會就能見到她，並叮囑媒體對林明禎「手下留情」：「要見面我自己約佢，唔使咁樣。大家嗰日手下留情，有咩就問我，唔好難為她！」但他否認「錫住」林明禎，而是作為男士應有的風度。
認同林明禎有聯絡 望大家「畀啲空間」
Edan坦承與林明禎互相聯絡和了解中，相信她的身體已經康復。他續說：「大家畀啲空間我，咁樣畀大家繼續講落去就……唉！有好消息就畀大家知。」在旁的花姐亦幫口：「我係『阿媽』都未知，『阿媽』知道再話畀大家知。」
撰文：東方新地圖片來源：香港賽馬會、IG@nikonhongkong