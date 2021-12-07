MIRROR團名背後原來有個熱血故事 沈旭暉揭魯庭暉20年前已刻在心底

現時當香港人提到Mirror，第一個反應一定係3年前在ViuTV皇牌選秀節目《全民造星》後出道的男子組合「Mirror」，。眾所週知，Mirror的團名是由ViuTV的CEO魯庭暉親自提名 ，但原來「Mirror」團名的由來，是一個熱血的故事，早前沈旭暉就在社交網站上親解箇中緣由。