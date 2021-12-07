MIRROR團名背後原來有個熱血故事 沈旭暉揭魯庭暉20年前已刻在心底
現時當香港人提到Mirror，第一個反應一定係3年前在ViuTV皇牌選秀節目《全民造星》後出道的男子組合「Mirror」，。眾所週知，Mirror的團名是由ViuTV的CEO魯庭暉親自提名 ，但原來「Mirror」團名的由來，是一個熱血的故事，早前沈旭暉就在社交網站上親解箇中緣由。
文：東方新地｜圖：Mirror IG、沈旭暉Facebook
「Mirror」代表著「男人的浪漫」
沈旭暉透露，大概在二十年前，當時就讀於「皇仁書院」的他正打算組識內閣競選學校學生會，而他競爭對手的內閣名稱就是「Mirrors」。當年同屬沈旭暉內閣成員之一的魯庭暉對由12人組成的「Mirrors」非常敬重，雖然最後二人所屬的內閣險勝「Mirrors」，但此內閣會名稱卻牢牢地刻在魯庭暉的心底，三年前更將旗下男子組合命名為「Mirror」，沈旭暉形容這是一種典型舊香港「男人的浪漫」。
「Mirrors」創辦人已經離逝
但可惜的是，皇仁候選內閣「Mirrors」關鍵人物已於去年離逝，而沈旭暉在社交網站重提此事亦緣於關鍵人物的一週年死忌，同意是希望他的孩子能夠記得亡父的事逝，沈旭暉寫道：「雖然他不是公眾人物，卻是同屆最傳奇的人之一，例如成為了被各大賭場blacklist的賭神，又或在Fantasy Premier League得到全球排名頭幾位，這都是天才的成就。」
Mirror版本的團名解釋
在組合出道初期，隊長Lokman楊樂文曾經亦解釋過團隊名稱的起源，而維基百科亦有記載：「是鏡子可以反映成員自己最真實的面貌。同時，如果鏡子多於一塊，就可以反射很多或無限的可能性，比喻每位成員都是獨立和獨特，匯聚成團隊就有無限的可能性。」