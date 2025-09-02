夜粥先生幾多點｜MIRROR 4子發掘城中最強夜生活 AK大談韓國表演夢幻經歷
ViuTV最新夜晚節目《安信兄弟為你呈獻：夜粥先生幾多點》將於9月29日首播，由人氣組合MIRROR的四位成員Lokman、AK、Alton和Frankie領軍，組成「夜粥組」，帶領觀眾一同暢遊香港夜生活。他們每晚將挖掘多個不夜之城的特色好去處，展現都市另類的活力。
夜粥組活力現身記者會
今日在觀塘apm特設記者會，MIRROR成員Lokman、AK、Alton和Frankie齊齊現身，親自為節目造勢。現場氣氛高漲，粉絲蜂擁而至，共同感受偶像魅力，不只近距離聽他們分享拍攝過程，還能一睹今次「夜粥組」的精采互動。
MIRROR成員在會上率先揭示節目內容，包括夜遊香港、發掘各式夜間玩樂和趣味活動，更有機會結識夜生活界的各路奇人。拍攝期間他們遇到不少新鮮事，不論是體驗新玩法還是挑戰深夜任務，都令成員大呼過癮。
AK孖蕭子墨韓國演出圓夢
日前AK聯同蕭子墨赴韓國演出，AK受訪時坦言感覺猶如夢境：「真係十分難忘，十年前大家曾在韓國一齊接受訓練，之後各自被挑選到唔同地方發展。今次不但可以一齊行紅地氈，仲有機會同台演出，成件事真係好夢幻。」
他又笑言，蕭子墨近年主力拍戲，鮮有參與現場表演，所以舞台上自己就發揮「老本行」去Carry對方；反之在頒獎環節，就由對方Carry自己，彼此互補互助，配合得天衣無縫。
Alton「慢半拍」慶祝得「最耀眼男演員」
至於憑《社畜再培訓計劃》奪得「最耀眼男演員」獎的Alton，就直言因忙於連續兩日的《MIRO見面祭》，暫時未能細味得獎的喜悅。他笑言，希望之後能抽時間請整個劇組食牛雜慶功，與大家一同分享榮耀。
https://youtu.be/Vlwkte9u500?si=6Wzccn57v2PM3VXD
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期