夜粥先生幾多點｜MIRROR 4子發掘城中最強夜生活 AK大談韓國表演夢幻經歷

ViuTV最新夜晚節目《安信兄弟為你呈獻：夜粥先生幾多點》將於9月29日首播，由人氣組合MIRROR的四位成員Lokman、AK、Alton和Frankie領軍，組成「夜粥組」，帶領觀眾一同暢遊香港夜生活。他們每晚將挖掘多個不夜之城的特色好去處，展現都市另類的活力。