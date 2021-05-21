盤點MIRROR成員女友！5位「MIRROR嫂」各有特色
MIRROR演唱會日前落幕，但成員人氣一直高企，其實不但成員人氣急升，成員的女友亦成為網民焦點！MIRROR個個靚仔有才華，「MIRROR嫂」的質素亦非常高，究竟成為人氣偶像女友要有咩條件，立即看看吧！
編輯：東方新地｜撰文：新Monday｜圖片：ViuTV劇集截圖、Lokman＠IG、JER＠IG、Alina＠IG、[email protected]
Lokman女友｜Luxi曾為天王郭富城伴舞
隊長Lokman女友Luxi曾在《全民造星》時已出過鏡做訪問，本身是Dancer的她十分支持Lokman參加《全民造星》比賽，相當難得。二人本身因跳舞而識，自然十分投契。Luxi曾經為鄭中基同天王郭富城做Dancer，非常唔惹少。
Ian女友｜Amy Lo 因拍劇撻著
MIRROR成員中IAN也算人氣十分高，高大靚仔乖乖Feel的他因拍《無限斜棟有限公司》撻著Amy Lo。Amy Lo是混血兒，爸爸是香港人，媽媽是哥斯達黎加人。Amy Lo講西班牙話、廣東話和英文。Amy Lo在2016年贏了國際時尚超模大賽亞太區冠軍，兼丸最上鏡、最佳演繹和最完美體態獎。
Stanley女友｜Alina 身材火辣極具性感美
Stanley女友Alina有參加《全民造星3》，她入到最後10強。Alina在2016曾去參選ViuTV選美節目《美選D.n.A》，在八強止步。Alina在中五會考後考入香港演藝學院，主修現代舞，之後做過幾年舞蹈員。Alina身材超好，在《全民造星3》有多個精彩表演，令人眼前一亮。
Jer女友｜可愛文青型女友
外表斯斯文文的阿Jer在今年勁好成績，更被網友封做「金Jer」，相當威水。阿Jer有個可愛型女友，樣子十分討好，文青外表的她與斯文的阿Jer十分相襯。
Frankie女友｜愛情長跑被稱為「老夫老妻」
成員Frankie與女友拍了十多年拖，相當長情。雖然Frankie不多放閃，但兩口子似足老夫老妻，不過女友是圈外人，其他資料十分神秘。