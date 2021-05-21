盤點MIRROR成員女友！5位「MIRROR嫂」各有特色

MIRROR演唱會日前落幕，但成員人氣一直高企，其實不但成員人氣急升，成員的女友亦成為網民焦點！MIRROR個個靚仔有才華，「MIRROR嫂」的質素亦非常高，究竟成為人氣偶像女友要有咩條件，立即看看吧！

編輯：東方新地｜撰文：新Monday｜圖片：ViuTV劇集截圖、Lokman＠IG、JER＠IG、Alina＠IG、[email protected]