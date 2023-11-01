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現場直擊MIRROR迪士尼見面會！姜濤坐船坐到面青口唇白

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Keith
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男團MIRROR為了慶祝成軍5週年，今日（11月1日）在迪士尼樂園舉辦包場粉絲見面會《 MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet 》。雖然網上一度湧現大量「跳樓價」門票，被指疑似黃牛黨炒燶飛，但現場情況依然夠曬墟冚！以下就為大家直擊MIRROR迪士尼見面會現場！

現場直擊MIRROR迪士尼見面會：

1. 姜濤坐船坐到面青口唇白

MIRROR人氣王姜濤昨晚已經在IG大曬照MRI的照片，今早有上傳充滿倦態的自拍照，令不少「姜糖」都非常擔心姜濤的身體狀況。不過今日姜濤依然非常專業，現身活動與粉絲們玩「森林河流之旅」，一起坐船共度歡樂時光。不過據知姜濤和粉絲們坐完船之後，一度身體不適，上岸時更面青口唇白，需要隊員Stanley攙扶上岸。

MIRROR Stanley就好開心不斷揮手，但姜濤就狀態麻麻，冇乜笑容。
Stanley就好開心不斷揮手，但姜濤就狀態麻麻，冇乜笑容。（圖片來源：網上圖片）
MIRROR 有粉絲見到姜濤搽「白花油」。
有粉絲見到姜濤搽「藥油」。（圖片來源：網上圖片）
MIRROR Jer、Edan、AK同Lokman就玩「灰熊山谷」，玩到瘋狂大叫！
Jer、Edan、AK同Lokman就玩「灰熊山谷」，玩到瘋狂大叫！（圖片來源：網上圖片）

2. MIRROR出巡 鏡粉跟車猶如大遷徙

為了讓更多粉絲們能夠一睹MIRROR成員們的風采，今日見面會更特意安排巡遊花車環節，12子齊齊乘坐巡遊花車，與各大粉絲們見面。不過天團一出巡，所有鏡粉即刻非常興奮，不停跟住花車行，現場猶如大遷徙，場面非常墟冚！

MIRROR 一班鏡仔在巡遊花車上開心打招呼。
一班鏡仔在巡遊花車上開心打招呼。（圖片來源：東方新地）
MIRROR 姜濤
姜濤（圖片來源：東方新地）
MIRROR 教主Anson Lo
教主Anson Lo（圖片來源：東方新地）
MIRROR 睇得出大家都好開心！
睇得出大家都好開心！（圖片來源：東方新地）
MIRROR 大家都好寵粉！
大家都好寵粉！（圖片來源：東方新地）
MIRROR 魯生都有到場同粉絲們見面。
魯生都有到場同粉絲們見面。（圖片來源：東方新地）
MIRROR 大家都跟住花車行，現場猶如大遷徙
大家都跟住花車行，現場猶如大遷徙（圖片來源：東方新地）

3. 現場粉絲坐地下等入場

今日迪士尼見面會吸引到大批鏡粉入場，雖然每位有份入場的粉絲都獲安排與MIRROR成員一齊玩各種機動遊戲，但奈何入場人士太多，所以大部分鏡粉們都坐在地上等入場。

MIRROR 有大批身穿粉色會服的「神徒」坐地等玩遊戲。
有大批身穿粉色會服的「神徒」坐地等玩遊戲。（圖片來源：東方新地）
MIRROR 場面墟冚。
場面墟冚。（圖片來源：東方新地）

4. 見面會超多著數 $1680回曬本

雖然今次見面會票價高達$1680，但粉絲見面會行程非常豐富，由上午10時半玩到晚上8時，有巡遊派對、迷你演唱會，更有機會能與MIRROR成員玩機動遊戲兼影合照等精彩活動。入場粉絲們更能夠獲得特別禮品包，禮品包有12位成員的個人禮品卡，背面更印有成員們的手寫信，相當寵粉。

MIRROR 每位入場粉絲都會受到禮品包。
每位入場粉絲都會受到禮品包。（圖片來源：東方新地）
MIRROR 背後都會印上成員們的手寫信。
背後都會印上成員們的手寫信。（圖片來源：東方新地）

5. Jer@MIRROR回應緋聞遭狂窒

當MIRROR 12子接受傳媒訪問時，柳應廷（Jer）被問到榮升新車「波子」（保時捷）車主一事時，Jer自爆指：「喺心意嚟嘅，我搬咗新屋同爸爸媽媽住，我想成日車佢哋上上落落。」不過就被一班兄弟狂窒「你唔好買7人車？」、「唔一定要波子㗎」等。Jer先講真話指決定買此車全為「個人取向」，場面搞笑！當被問到最近有傳與靚女插畫家Coey的緋聞，Jer就否認緋聞，並指對方只是多年來的好友，感情方面覺得要順其自然，暫時會專心發展事業，不談感情。

MIRROR Jer解釋與插畫家Coey只係朋友關係。
Jer解釋與插畫家Coey只係朋友關係。（圖片來源：東方新地）

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圖片來源：東方新地、網上圖片

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