現場直擊MIRROR迪士尼見面會！姜濤坐船坐到面青口唇白

男團MIRROR為了慶祝成軍5週年，今日（11月1日）在迪士尼樂園舉辦包場粉絲見面會《 MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet 》。雖然網上一度湧現大量「跳樓價」門票，被指疑似黃牛黨炒燶飛，但現場情況依然夠曬墟冚！以下就為大家直擊MIRROR迪士尼見面會現場！