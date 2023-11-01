現場直擊MIRROR迪士尼見面會！姜濤坐船坐到面青口唇白
現場直擊MIRROR迪士尼見面會：
1. 姜濤坐船坐到面青口唇白
MIRROR人氣王姜濤昨晚已經在IG大曬照MRI的照片，今早有上傳充滿倦態的自拍照，令不少「姜糖」都非常擔心姜濤的身體狀況。不過今日姜濤依然非常專業，現身活動與粉絲們玩「森林河流之旅」，一起坐船共度歡樂時光。不過據知姜濤和粉絲們坐完船之後，一度身體不適，上岸時更面青口唇白，需要隊員Stanley攙扶上岸。
2. MIRROR出巡 鏡粉跟車猶如大遷徙
為了讓更多粉絲們能夠一睹MIRROR成員們的風采，今日見面會更特意安排巡遊花車環節，12子齊齊乘坐巡遊花車，與各大粉絲們見面。不過天團一出巡，所有鏡粉即刻非常興奮，不停跟住花車行，現場猶如大遷徙，場面非常墟冚！
3. 現場粉絲坐地下等入場
今日迪士尼見面會吸引到大批鏡粉入場，雖然每位有份入場的粉絲都獲安排與MIRROR成員一齊玩各種機動遊戲，但奈何入場人士太多，所以大部分鏡粉們都坐在地上等入場。
4. 見面會超多著數 $1680回曬本
雖然今次見面會票價高達$1680，但粉絲見面會行程非常豐富，由上午10時半玩到晚上8時，有巡遊派對、迷你演唱會，更有機會能與MIRROR成員玩機動遊戲兼影合照等精彩活動。入場粉絲們更能夠獲得特別禮品包，禮品包有12位成員的個人禮品卡，背面更印有成員們的手寫信，相當寵粉。
5. Jer@MIRROR回應緋聞遭狂窒
當MIRROR 12子接受傳媒訪問時，柳應廷（Jer）被問到榮升新車「波子」（保時捷）車主一事時，Jer自爆指：「喺心意嚟嘅，我搬咗新屋同爸爸媽媽住，我想成日車佢哋上上落落。」不過就被一班兄弟狂窒「你唔好買7人車？」、「唔一定要波子㗎」等。Jer先講真話指決定買此車全為「個人取向」，場面搞笑！當被問到最近有傳與靚女插畫家Coey的緋聞，Jer就否認緋聞，並指對方只是多年來的好友，感情方面覺得要順其自然，暫時會專心發展事業，不談感情。
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