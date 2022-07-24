MIRROR演唱會｜門票最高炒至44萬 姜濤國際歌迷會捲黃牛風波涉款逾百萬

男團MIRROR的12場紅館演唱會星期一（25/7）開鑼，有報道指有歌迷早前經「姜濤國際歌迷會」購買MIRROR飛，但近日收到歌迷會通知，因有人舉報他們涉嫌炒飛，所有門票已被扣起，無法提供門票，歌迷會將全數退款給受影響歌迷。有粉絲指歌迷會交代不清，加上購票須提供個人資料，擔心資料外洩。