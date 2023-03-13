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12怪盜︱MIRROR首套電影造型照公開 上下弦Like數差五倍！

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早前傳出MakerVille將會為人氣男團MIRROR開拍一套全員當主演的電影，今日（13日）官方便公開了與新片有關的好消息，新片名為《12怪盜》，並且公開了12子的造型照，不過上下弦成員的Like數卻差天共地，叫人心痛！

MIRROR首套電影造型照公開

MIRROR成員出道後一直有參加多套電視劇和電影的拍攝，今次所屬公司MakerVille為MIRROR成員打造一套由全員當主角的電影，新片名為《12怪盜》。不過於今天所開設的《12怪盜》官方專頁並沒有公開太多有關電影的詳情，只上傳了12子身穿灰黑色服裝的造型照。

MIRROR 姜濤不愧為MIRROR人氣王，在造型照公佈一個小時內即吸過千like
姜濤不愧為MIRROR人氣王，在造型照公佈一個小時內即吸過千like。（圖片來源：[email protected]
MIRROR Edan呂爵安人氣都唔差！
Edan呂爵安人氣都唔差！（圖片來源：[email protected]
MIRROR Anson Lo亦有大批粉絲支持like相
Anson Lo亦有大批粉絲支持like相（圖片來源：[email protected]
MIRROR Ian陳卓賢
Ian陳卓賢（圖片來源：[email protected]
MIRROR Jer柳應廷
Jer柳應廷（圖片來源：[email protected]
MIRROR Anson Kong
Anson Kong（圖片來源：[email protected]
MIRROR Lokman
Lokman（圖片來源：[email protected]
MIRROR Jeremy
Jeremy（圖片來源：[email protected]
MIRROR Alton
Alton（圖片來源：[email protected]
MIRROR Frankie
Frankie（圖片來源：[email protected]
MIRROR Stanley
Stanley（圖片來源：[email protected]
MIRROR Tiger
Tiger（圖片來源：[email protected]

上下弦Like數差五倍

《12怪盜》的IG專頁開設不夠一小時已經吸引過萬人關注，每一張造型照都非常吸Like，其中人氣王姜濤的造型照在公佈不足一個小時就吸引了超過6,000個like，Edan和Anson Lo亦緊隨其後。不過屬於「下弦」的成員們就完全被比下去，在Facebook專頁上的Like數同「上弦」成員足足差成5倍！

MIRROR 上下弦Like數差天共地，人氣最高的姜濤同「下弦」的Frankie的Like數差成五倍有多！
上下弦Like數差天共地，人氣最高的姜濤同「下弦」的Frankie的Like數差成五倍有多！（圖片來源：[email protected]怪盜 WE 12）

MIRROR推出首支英文單曲《RUMOURS》

隨著12子近日全面復出，MIRROR亦開始正式進軍海外市場。昨日MIRROR推出了首支英文單曲《RUMOURS》的預告片，預告片中全用英文介紹，最後更大膽寫上「FROM HONG KONG TO THE WORLD」。在MIRROR公佈了首支英文單曲預告片之後，向來充斥著廣東話留言的留言區中，今次亦多咗唔少英文留言！

MIRROR 12子首支英文單曲《RUMOURS》昨日推出了預告片
12子首支英文單曲《RUMOURS》昨日推出了預告片。（圖片來源：[email protected]
MIRROR 最後更大膽寫上「FROM HONG KONG TO THE WORLD」，完全表現出MIRROR對進軍海外市場的決心
最後更大膽寫上「FROM HONG KONG TO THE WORLD」，完全表現出MIRROR對進軍海外市場的決心。（圖片來源：[email protected]
MIRROR 最後更有Anson Kong大頭shot！
最後更有Anson Kong大頭shot！（圖片來源：[email protected]
MIRROR 向來充斥著廣東話留言的留言區中，今次亦多咗唔少英文留言
向來充斥著廣東話留言的留言區中，今次亦多咗唔少英文留言（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

Jer柳應廷、呂爵安齊齊入圍最佳新演員 姜濤則落空

MIRROR成員近年除了是樂壇人氣王之外，有幾位成為更加成為影壇新貴。今屆「最佳新演員」五個入選名額之中，MIRROR成員佔有3席，其中MIRROR成員呂爵安憑電影《過時‧過節》以及《闔家辣》入圍，成員Jer柳應廷則憑《阿媽有咗第二個》入圍，同片的姜濤雖然無緣「最佳新演員」，不過依然憑電影主題曲《風雨不改》入圍「最佳原創電影歌曲」。

MIRROR 金像獎 呂爵安憑兩套電影入圍「最佳新人」
呂爵安憑兩套電影入圍「最佳新人」（圖片來源：《過時‧過節》劇照）
MIRROR 金像獎 Edan在《闔家辣》搞笑演技獲得好評，令佢憑此片入圍「最佳新人」！
Edan在《闔家辣》搞笑演技獲得好評，令佢憑此片入圍「最佳新人」！（圖片來源：《闔家辣》劇照）
金像獎 MIRROR成員Jer亦憑《阿媽有咗第二個》入圍新人獎
MIRROR成員Jer亦憑《阿媽有咗第二個》入圍新人獎（圖片來源：《阿媽有咗第二個》劇照）
MIRROR 金像獎 相反同片的姜濤就無緣「最佳新人」，只入圍「最佳原創電影歌曲」
相反同片的姜濤就無緣「最佳新人」，只入圍「最佳原創電影歌曲」（圖片來源：《阿媽有咗第二個》劇照）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]怪盜 WE 12、[email protected]、《過時‧過節》劇照、《闔家辣》劇照、《阿媽有咗第二個》劇照

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