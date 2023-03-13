12怪盜︱MIRROR首套電影造型照公開 上下弦Like數差五倍！
MIRROR首套電影造型照公開
MIRROR成員出道後一直有參加多套電視劇和電影的拍攝，今次所屬公司MakerVille為MIRROR成員打造一套由全員當主角的電影，新片名為《12怪盜》。不過於今天所開設的《12怪盜》官方專頁並沒有公開太多有關電影的詳情，只上傳了12子身穿灰黑色服裝的造型照。
上下弦Like數差五倍
《12怪盜》的IG專頁開設不夠一小時已經吸引過萬人關注，每一張造型照都非常吸Like，其中人氣王姜濤的造型照在公佈不足一個小時就吸引了超過6,000個like，Edan和Anson Lo亦緊隨其後。不過屬於「下弦」的成員們就完全被比下去，在Facebook專頁上的Like數同「上弦」成員足足差成5倍！
MIRROR推出首支英文單曲《RUMOURS》
隨著12子近日全面復出，MIRROR亦開始正式進軍海外市場。昨日MIRROR推出了首支英文單曲《RUMOURS》的預告片，預告片中全用英文介紹，最後更大膽寫上「FROM HONG KONG TO THE WORLD」。在MIRROR公佈了首支英文單曲預告片之後，向來充斥著廣東話留言的留言區中，今次亦多咗唔少英文留言！
Jer柳應廷、呂爵安齊齊入圍最佳新演員 姜濤則落空
MIRROR成員近年除了是樂壇人氣王之外，有幾位成為更加成為影壇新貴。今屆「最佳新演員」五個入選名額之中，MIRROR成員佔有3席，其中MIRROR成員呂爵安憑電影《過時‧過節》以及《闔家辣》入圍，成員Jer柳應廷則憑《阿媽有咗第二個》入圍，同片的姜濤雖然無緣「最佳新演員」，不過依然憑電影主題曲《風雨不改》入圍「最佳原創電影歌曲」。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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