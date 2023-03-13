12怪盜︱MIRROR首套電影造型照公開 上下弦Like數差五倍！

早前傳出MakerVille將會為人氣男團MIRROR開拍一套全員當主演的電影，今日（13日）官方便公開了與新片有關的好消息，新片名為《12怪盜》，並且公開了12子的造型照，不過上下弦成員的Like數卻差天共地，叫人心痛！