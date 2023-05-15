姜濤追星成功後台睇羅志祥超興奮 AnsonLo腸胃炎喪嘔訪問途中差啲暈低

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及柳應廷（Jer）昨晚現身馬來西亞擔任One Love Asia Festival音樂節表演嘉賓。音樂節同場亦有羅志祥、林宥嘉等巨星演出，四子一見到偶像瞬間化身為小粉絲，姜濤更好興奮咁跟住羅志祥跳舞！