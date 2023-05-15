姜濤追星成功後台睇羅志祥超興奮 AnsonLo腸胃炎喪嘔訪問途中差啲暈低
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MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及柳應廷（Jer）昨晚現身馬來西亞擔任One Love Asia Festival音樂節表演嘉賓。音樂節同場亦有羅志祥、林宥嘉等巨星演出，四子一見到偶像瞬間化身為小粉絲，姜濤更好興奮咁跟住羅志祥跳舞！
姜濤化身小粉絲 後台睇小豬又唱又跳
MIRROR 4子昨晚（14日）與羅志祥、陶喆、林宥嘉等人一同出席馬來西亞大型音樂節，其中姜濤偶像羅志祥率先打頭陣登場。難得可以近距離睇偶像演出嘅姜濤，全程都喺後台興奮到跟住一齊跳舞。事後更將於後台跳舞嘅影片上傳到社交平台，並留言道：「我終於知道你們（姜糖）平常的感覺了！」
姜濤期待邀小豬做嘉賓
羅志祥在接受傳媒訪問時話好高興可以再同姜濤見面，更大讚姜濤每年都有進步，又話如果姜濤只要開口邀請，自己一定會出席做姜濤演唱會嘉賓！聽到偶像願意擔任自己演唱會嘉賓嘅姜濤，即刻笑到四萬咁口，仲話：「好啊，期待吓！」
AnsonLo腸胃炎喪嘔 訪問途中差啲暈低？
難得到大馬演出，4子都趁空擋時間落街食美食，不過Anson Lo就唔好彩，於表演前晚就食到腸胃炎，喺社交平台發文表示自己微燒、胃抽筋、肚痛、作嘔。雖然Anson Lo帶病上陣，但佢依然非常專業，冇影響到於舞台上嘅表現。不過一落台接受訪問嘅時候就開始係咁用手撥風，又不停透大氣，好似熱到就嚟暈咁！
鏡粉大手筆 遠赴大馬支持MIRROR四子
今次MIRROR難得到海外表演，鏡粉都非常大手筆，組團遠赴大馬支持四子。MIRROR四位嘅粉絲都分別穿上唔同顏色開應援服，又帶曬手牌、橫額，非常用心。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] HK、[email protected]_show、[email protected]、[email protected]資料或影片來源：[email protected] HK