姜濤疑換走緋聞女友髮型師 帶Edan髮型師去台灣激嬲爵屎掀粉絲罵戰

MIRROR成員姜濤最近是非一波未平一波又起，早前因「道歉論」受到不少同隊粉絲批評後，近日他到台灣宣傳新戲時，又被指換走緋聞女友兼髮型師Lydia，換上隊友Edan（呂爵安）的常用髮型師，疑似因此引起部份Edan粉絲「爵屎」不滿，二人粉絲團的罵戰再次升溫！