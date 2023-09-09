姜濤疑換走緋聞女友髮型師 帶Edan髮型師去台灣激嬲爵屎掀粉絲罵戰
姜濤換走緋聞女友髮型師卻激嬲「爵屎」
姜濤早前到台灣宣傳新戲《我的天堂城市》，有指今次赴台為了避嫌而換走緋聞女友髮型師Lydia，轉用Edan的常用髮型師Man，而Edan日前出活動就換成由Lydia負責。此事一傳出，立即引來「爵屎」們的不滿，怒斥姜濤搶走Edan常用髮型師，更留言指：「又要安執屎，又要搶安個髮型師，姜真係世一，世一累人累物。老師（姜濤）個頭一直都係千禧年代小豬頭 ，其實唔使特別set。」
姜濤與髮型師Lydia傳緋聞 演唱會避嫌冇提起對方
姜濤在7月初被爆出跟MIRROR御用髮型師Lydia地下情超過一年，有報道指出在姜濤在日本為女友慶生時獻上「初吻」，另外早前與家人同遊澳洲悉尼時，女友也有一起陪同，在拍攝《季前賽》時已經與女方表現曖昧。緋聞一傳出即刻傷透所有「姜糖」心，未知是否為了避嫌，姜濤在個人演唱會雖然逐個點名感激每一位為演唱會盡心盡力的工作人員，不過就對緋聞女友髮型師Lydia隻字不提，認真夠曬小心。
姜濤「道歉論」被指影射Edan演唱會
Edan早前在個人演唱會中多次抽姜濤水，不但扮姜濤在銅鑼灣街頭學「姜糖」舉燈牌，又重提自己向姜濤舉中指一事，之後又拿姜濤同Lydia的緋聞開玩笑，引起不少「姜糖」不滿。姜濤早前又突然於IG發文指有人向自己道歉，令不少「爵屎」都狠批姜濤疑似影射Edan演唱會，怒斥姜濤：「咁樣陰隊友？」、「會唔會太小家」、「好明顯講緊Edan啦」等。
Edan在公開活動中向姜濤及姜糖道歉
Edan（呂爵安）在一連三場演唱會中瘋狂自抽，重提自己向姜濤舉中指、更拿姜濤和髮型師Lydia的緋聞開玩笑等，引來不少同隊成員粉絲不滿，紛紛向Edan DM投訴，更令外界認為是Edan隊友姜濤粉絲「姜糖」所為，Edan隨後一一轉發酸民DM的截圖。對於被指控暗指惡意攻擊的黑粉是姜濤粉絲「姜糖」所為，Edan表示造成誤會很抱歉：「冇諗到我呢個做法，我見到好多人針對咗姜濤同姜糖，都完全唔係我想見到嘅嘢，亦唔係我嘅原意，影響到佢哋我都覺得好唔好意思，所以希望大家明白我成個Post嘅原意，唔好繼續惡言相向喇。」
強調與姜濤好friend
Edan坦言姜濤都有支持他出千字文，事前2人亦有討論過：「我都有同佢討論，講『唔好意思，好似搞到影響埋你』其實我同佢（姜濤）真係friend嘅，完全係冇嘢嘅，大家唔駛擔心會影響感情，但大家都好agree（同意）一樣嘢就係，唔應該再加劇呢啲仇恨，大家可以放心。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！