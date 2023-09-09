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姜濤疑換走緋聞女友髮型師 帶Edan髮型師去台灣激嬲爵屎掀粉絲罵戰

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MIRROR成員姜濤最近是非一波未平一波又起，早前因「道歉論」受到不少同隊粉絲批評後，近日他到台灣宣傳新戲時，又被指換走緋聞女友兼髮型師Lydia，換上隊友Edan（呂爵安）的常用髮型師，疑似因此引起部份Edan粉絲「爵屎」不滿，二人粉絲團的罵戰再次升溫！

姜濤換走緋聞女友髮型師卻激嬲「爵屎」

姜濤早前到台灣宣傳新戲《我的天堂城市》，有指今次赴台為了避嫌而換走緋聞女友髮型師Lydia，轉用Edan的常用髮型師Man，而Edan日前出活動就換成由Lydia負責。此事一傳出，立即引來「爵屎」們的不滿，怒斥姜濤搶走Edan常用髮型師，更留言指：「又要安執屎，又要搶安個髮型師，姜真係世一，世一累人累物。老師（姜濤）個頭一直都係千禧年代小豬頭 ，其實唔使特別set。」

姜濤 姜濤早前到台灣宣傳新電影，有指今次就換走緋聞女友Lydia，換上Edan常用髮型師同行。
姜濤早前到台灣宣傳新電影，有指今次就換走緋聞女友Lydia，換上Edan常用髮型師同行。（圖片來源：TVBSNEWS截圖）
姜濤 有「爵屎」特地製圖表示無論Man定Lydia Set頭，姜濤都係一樣樣。
有「爵屎」特地製圖表示無論Man定Lydia Set頭，姜濤都係一樣樣。（圖片來源：網上圖片）
姜濤 但相反如果係Lydia為Edan set頭，Edan顏值就大跌，所以「爵屎」們都比較喜歡Man為Edan Set頭
但相反如果係Lydia為Edan set頭，Edan顏值就大跌，所以「爵屎」們都比較喜歡Man為Edan Set頭（圖片來源：網上圖片）
姜濤 Lydia喺2020年已經幫過Edan染髮！
Lydia喺2020年已經幫過Edan染髮！（圖片來源：IG@lydiayung_）

姜濤與髮型師Lydia傳緋聞 演唱會避嫌冇提起對方

姜濤在7月初被爆出跟MIRROR御用髮型師Lydia地下情超過一年，有報道指出在姜濤在日本為女友慶生時獻上「初吻」，另外早前與家人同遊澳洲悉尼時，女友也有一起陪同，在拍攝《季前賽》時已經與女方表現曖昧。緋聞一傳出即刻傷透所有「姜糖」心，未知是否為了避嫌，姜濤在個人演唱會雖然逐個點名感激每一位為演唱會盡心盡力的工作人員，不過就對緋聞女友髮型師Lydia隻字不提，認真夠曬小心。

姜濤個人演唱會︱一文睇齊7大重點！重演叱咤頒獎 姜濤 姜濤在台上對緋聞女友Lydia隻字不提。
姜濤在台上對緋聞女友Lydia隻字不提。（圖片來源：東方新地）
姜濤 今次Lydia就直接被換走。
今次Lydia就直接被換走。（圖片來源：Facebook@PRIVATE i SALON）

姜濤「道歉論」被指影射Edan演唱會

Edan早前在個人演唱會中多次抽姜濤水，不但扮姜濤在銅鑼灣街頭學「姜糖」舉燈牌，又重提自己向姜濤舉中指一事，之後又拿姜濤同Lydia的緋聞開玩笑，引起不少「姜糖」不滿。姜濤早前又突然於IG發文指有人向自己道歉，令不少「爵屎」都狠批姜濤疑似影射Edan演唱會，怒斥姜濤：「咁樣陰隊友？」、「會唔會太小家」、「好明顯講緊Edan啦」等。

edan 姜濤 早前姜濤IG指有人同佢道歉。
早前姜濤IG指有人同佢道歉。（圖片來源：IG@ keung_show）

Edan在公開活動中向姜濤及姜糖道歉

Edan（呂爵安）在一連三場演唱會中瘋狂自抽，重提自己向姜濤舉中指、更拿姜濤和髮型師Lydia的緋聞開玩笑等，引來不少同隊成員粉絲不滿，紛紛向Edan DM投訴，更令外界認為是Edan隊友姜濤粉絲「姜糖」所為，Edan隨後一一轉發酸民DM的截圖。對於被指控暗指惡意攻擊的黑粉是姜濤粉絲「姜糖」所為，Edan表示造成誤會很抱歉：「冇諗到我呢個做法，我見到好多人針對咗姜濤同姜糖，都完全唔係我想見到嘅嘢，亦唔係我嘅原意，影響到佢哋我都覺得好唔好意思，所以希望大家明白我成個Post嘅原意，唔好繼續惡言相向喇。」

姜濤 Edan早前現身活動，為事件解畫。
Edan早前現身活動，為事件解畫。（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）

強調與姜濤好friend

Edan坦言姜濤都有支持他出千字文，事前2人亦有討論過：「我都有同佢討論，講『唔好意思，好似搞到影響埋你』其實我同佢（姜濤）真係friend嘅，完全係冇嘢嘅，大家唔駛擔心會影響感情，但大家都好agree（同意）一樣嘢就係，唔應該再加劇呢啲仇恨，大家可以放心。」

edan 姜濤 姜濤在訪問中否認和Edan不和，在IG Story中更主動錫Edan一下。
姜濤和Edan曾傳不和，Edan今日強調兩人依然好friend。（圖片來源：IG@ keung_show）

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撰文：東方新地圖片來源：TVBSNEWS截圖、網上圖片、東方新地、Facebook@PRIVATE i SALON、IG@ keung_show、IG@viu1hk

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