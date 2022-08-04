姜濤深夜發文定軍心：我們不會放棄！傳Anson Lo Ian落口供協助調查

MIRROR演唱會發生嚴重事故後，十二子一直未有公開露面，至噚晚（3日）有傳媒影到MIRROR十二子、COLLAR等成員喺九龍灣公司出現，更有消息指Anson Lo（盧瀚霆）同Ian（陳卓賢）今日早上時間會去警署落口供協助調查事件。姜濤亦於深夜在社交網發文，看似回應MIRROR解散傳聞。