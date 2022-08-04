姜濤深夜發文定軍心：我們不會放棄！傳Anson Lo Ian落口供協助調查
MIRROR十二子事故後首現身傳Anson Lo Ian今早落口供協助調查
MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故，各成員一直深潛，至隊長Lokman（楊樂文）喺Instagram發文叫各成員「互相照顧」後，MIRROR同COLLAR噚日（3日）秘密返回九龍灣公司開會。大批傳媒喺電訊盈科公司門外守候，各成員於開會後由停車場低調離開，沒有回應事件。同時，有消息指MakerVille高層魯庭暉和部分舞蹈員今日（4 日）會到西九龍總區總部助查事事，至於早前傳Anson Lo（盧瀚霆）及Ian（陳卓賢）今早到警署協助調查一事則另有其他安排。
姜濤深夜定軍心：我們不會放棄
MIRROR紅館演唱會意外令舞蹈員李啟言（阿Mo）重創，十二子一直沒有回應相關事件，更盛傳MIRROR會因此事成為鏡碎。為穩定軍心，人氣王姜濤噚晚（4日）深夜以黑底白字發限時動態︰「不會放棄，我們不會放棄，一定會站起來，一起面對一切。」此留言看似回應MIRROR解散傳聞，而且十二子會一同面對難關。各位鏡粉睇完應該可以放心，繼續為MIRROR同傷者打氣吧。
MIRROR下年約滿 盛傳有人離巢單飛
MIRROR紅館演唱會上周四（7月28日）發生嚴重意外後，鏡粉關注MIRROR成員心理狀況之餘，更有人擔心MIRROR 12子去向，另一方面網上盛傳MIRROR部分成員將於下年離巢單飛，事關MIRROR於2018年成軍，當時與ViuTV只簽下五年合約，下年即將約滿，若有人單飛，MIRROR將變「鏡碎」。
MIRROR簽下「五年死約、五年生約」
外界盛傳MIRROR下年約滿將成「鏡碎」，但有知情人士透露，MIRROR與ViuTV、MakerVille方面簽下五年死約、五年生約，合約期共十年。而MIRROR的經理人公司有續約優先權，即MakerVille擁有續約定權，鏡仔無權單方面提出解約。若果鏡仔與公司提早結束賓主關係，只得兩個方法，一是雙方達成共識，二是入稟提出訴訟推翻合約。
網民揣測：Ian似最想走
MIRROR與MakerVille的「五年死約」將於下年約滿，有網民揣測邊位鏡仔最快單飛，以及單飛後的去向。當中以Ian陳卓賢單飛呼聲最高，網民認為：「Ian似最想走，去英皇」、「Ian都幾慘，公司唔畀資源佢，啲歌要自己作」。另有網民分析，Edan呂爵安、Lokman楊樂文、Stanley邱士縉可以拍戲拍劇；Jer柳應廷可以繼續歌唱事業。而Anson Lo本身多忠粉，估計可以繼續發展；不過就猜測姜濤可能因此退休，亦有網民認為只有Jeremy李駿傑及Anson Lo可以單飛，隨即被反駁：「Jeremy咪玩啦！」
常見問題
有傳MIRROR合約原來內藏魔鬼細節？
意外發生後，外界盛傳MIRROR與ViuTV簽下的五年合約，將於下年約滿，但有知情人士透露，合約裡面藏有魔鬼細節⋯⋯詳見：鏡仔被傳約滿拆夥
「呂校長」為何代舞蹈員阿峯發言？她是校長？
日前卻有一名自稱「呂校長」的KOL，表示要代阿峯家人發言，並直言「阿峯並未出院」，引發起全城對「呂校長」身份的好奇，亦極速被網民起底⋯⋯詳見：呂校長被極速起底
讀者留言