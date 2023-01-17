MIRROR輪流做業主 姜濤提早7年圓夢 23歲以首置購$1800萬海景豪宅

MIRROR成員近年輪住做業主，終於輪到吸金王姜濤。曾經講過想30歲前買兩層樓的姜濤，一直與家人同住銅鑼灣，去年與朋友夾份租下筲箕灣一單位，近日有地產界傳出消息，指姜濤以1,800萬元買入西環維壹海景單位，即時引來網民熱議，更在連登討論區上發表酸文「24歲仔就可以1800萬fullpay買海景新樓 ，真令人妒忌」。