MIRROR輪流做業主 姜濤提早7年圓夢 23歲以首置購$1800萬海景豪宅
姜濤拍120個廣告成吸金王
憑《全民造星》一舉成名的姜濤，入行4年火速成為萬人迷，近年亦成了「吸金王」，一共接拍逾120個廣告及2套電影。過去姜濤曾表示，希望30歲前買兩層樓，一層自住，一層收租，原本與家人同住銅鑼灣的他，近年傳搬往筲箕灣，他曾在訪問時指新居是租用並作擺放物品，因舊居不夠大，而且每逢節日銅鑼灣會有好多人，出入不方便，所以人多日子他會到新居住上數天，當時他更指「如果是買的，我一定會跟大家講，是開心的事。」
姜濤終於上車成功
近日有消息指，姜濤已購入西環維壹中層C室，面積662方呎的兩房單位，豪宅睇到西九龍和昂船洲大橋一帶開揚海景，他在本月初以1,800萬購入。據地産資料顯示，該登記買家名為姜濤(KEUNGTO)，與男子組合MIRROR成員姜濤的中英文名稱相同，有媒體就此事向姜濤經理人花姐查詢，惟她表示對藝人私人事情不作回應。據悉，姜濤只繳付樓價百分之3.75的印花稅，涉稅約67萬5千元。由於上述物業已超出首置人士可申請最高八成按揭貸款的樓價上限，估計最少要支付八百多萬首期「上車」。
維壹不乏星級住客
姜濤現年23歲，即提早7年完成置業夢，惟是次入市未知屬自住或投資用途。維壹屬單幢式物業，發展商為英皇地產，所以英皇娛樂旗下藝人容祖兒及鍾欣潼(阿嬌)早年分別買入高層單位。有指謝霆鋒2017年斥3千萬元購入逾千方呎單位贈妹妹謝婷婷作為嫁妝。
MIRROR住邊區都分上下弦
姜濤大手筆買樓即時引來網民熱議，除有人在連登討論區上發表酸文外，還分析MIRROR成員住的地區都有分上、中、下弦，有階段之分。就姜濤今次上車，不少網民仲挑撥離間留言「24歲仔就可以1800萬fullpay買海景新樓，真令人妒忌」、「買得千八萬樓，即係起碼有三千萬身家，真係誇X張」、「我有千8萬都唔會係香港買樓啦，係佢儍仔先會買，上手業主真係多謝晒佢」、「Alton只夠錢買架二手電單車返工」、「alton、frankie果d呢？應該酸死」。
Jeremy 最先做業主
其實近年MIRROR其他成員都想上車做業主，近日「單飛」出歌再奪獎的李駿傑(Jeremy)，早在2021年已入市，購入港鐵鑽石山站上蓋綠居項目啟鑽苑一個面積約400平方呎的單位。Jeremy曾指單位是與家人同住，不是「Full Pay」入市，更稱日後要努力工作供樓。
Jer心儀獨立屋
而另一MIRROR成員柳應廷(Jer)亦曾被發現於去年4月份，親身到錦上路站新盤柏瓏I的售樓處參觀示範單位，但最終未有入市，當時Jer接受傳媒訪問時稱「香港好多人夢想係買樓，我都一個小小香港人。」Jer又笑指自己「財力方面仲有問題」，心目中的DreamHouse是獨立屋，因為可以有多些私隱。
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