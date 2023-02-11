MIRROR 12缺1出席代言活動唱新團歌 姜濤身體不適再射波
MIRROR時隔4個月再推出新團歌
人氣男團MIRROR在去年10月推出團歌《We All Are》後，事隔4個月再推出新團歌《Go Green》。今日活動一開始，MIRROR 11子就以勁歌熱舞開場，唱出新團歌《Go Green》。雖然姜濤因身體不適而缺席活動，但依然能夠在今日的舞台上聽到姜濤的歌聲！
新團歌MV全球首播 姜濤繼續漲爆出鏡
今日活動中亦公開了MIRROR新團歌《Go Green》的MV，從MV中可見姜濤依然以包包臉示人，下巴線條冇曬，似乎仲未減肥成功喎！
MIRROR成員詳細交代姜濤姜濤缺席一事
在接受訪問時，隊長Lokman表示大家亦希望能夠盡快齊人表演，AK亦有詳細交代姜濤因身體不適缺席一事：「其實佢昨晚已經有同我哋講做完嘢有少少唔舒服，我哋都有同叫佢休息吓，但今朝佢就真係要去睇醫生，所以先有呢個決定。」AK亦表示姜濤今次缺席活動與腳傷無關，應該只係感冒凍親！
Edan回應壓姜濤入圍金像獎：佢都有歌曲獎
今屆金像獎「最佳新演員」五個入選名額之中，MIRROR成員佔有3席，其中MIRROR成員呂爵安憑電影《過時‧過節》以及《闔家辣》入圍，成員Jer柳應廷則憑《阿媽有咗第二個》入圍。對於有幸入圍「最佳新演員」獎一事，Edan都表示覺得非常榮幸，Jer就表示很開心能夠在演技方面得到肯定。當被問到兩人中邊個更加有優勢的時候，Jer就笑指：「佢（Edan）有型啲啊，有兩個格仔。」Edan亦被問到會否因為姜濤無緣提名「最佳新演員」而感到可惜時，Edan就話：「當然我都覺得會有啲可惜嘅，但係都唔到我哋控制，同埋佢係歌曲獎都有入圍，都凳佢開心。」
Jeremy透露即將會出新歌
去年在頒獎典禮獲得優秀成績的Jeremy亦被問到會否在來年推出新歌，Jeremy亦大方回應道：「今年第一首歌都就嚟會出喇，咁就希望可以快啲同大家見面，都如火如荼嘅！」同樣被問同樣問題嘅Stanley就大賣關子冇透露今年出新歌計劃。
活動前4小時突然宣佈姜濤缺席
自叱咤頒獎禮之後，姜濤一直未有出席公開活動，社交平台亦一直未有更新。近日一度傳出MIRROR將會全員出席會展代言活動，有指姜濤都會出席，可惜在活動前4小時，MIRROR官方IG突然宣佈姜濤因身體不適，而未能出席活動，並向粉絲和客戶道歉。
網民狠插姜濤又射波：用缺席說話啊？
姜濤近日多次因為身體不適為由而缺席公開活動，不少網民都因此覺得姜濤太不負責任，紛紛留言狠批姜濤的工作態度，並嘲笑如果姜濤從事其他行業，應該好快會被炒魷：「近呢幾年佢好似成日都keep住有唔舒服呀，暈低呀受傷既新聞，如果佢做其他工應該比人炒左好耐會keep住失業」、「建議佢退出娛樂圈樂壇」、「就算唔計外觀同表現水平，淨係講工作態度都收得檔。用咩作品説話？用缺席去説話就真」、「可能減唔切肥」等。
活動門票一度被炒至$6500
此外，有網民發現有人將今次活動門票以$500為底價進行拍賣，並且寫道：「不是抽獎飛，不分ZONE前過抽獎飛位置，只有一位當天能陪同入場，前3排近距離，MEDIA位，有座位，需要3點45分前到達。」有網民私訊賣家有關價錢時，賣家竟然表示該門票的價格高達$6,500，炒飛程度令人咋舌。
台北西門町現MIRROR大型廣告
今次活動更延伸到台灣、新加坡和馬來西亞，主辦方更在台北西門町的屈臣氏外墻貼出MIRROR的超大型海報廣告，其中更包括Anson Lo盧瀚霆 、姜濤、Ian陳卓賢及Edan呂爵安4位成員的大頭照，有不少在台灣的粉絲都紛紛表示要去打卡。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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