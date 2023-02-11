MIRROR 12缺1出席代言活動唱新團歌 姜濤身體不適再射波

自從去年11月11日商台《903 AllStar 籃球賽》之後，一直未有齊人出席活動的MIRROR，原定在今天齊人出席，《一秒GO一起GREEN》開幕儀式，並且推出新團歌《GoGreen》。可惜，姜濤再次在活動開始4小時前，宣佈因為身體不適而未能出席活動！