細數5位徹底征服韓國的香港巨星 第1名竟然係呢位MIRROR成員
文：東方新地｜圖：華仔天地官網截圖、新傳媒照片庫、[email protected]__youngbae__、TVBS新聞截圖、[email protected]、[email protected]_show
5位徹底征服韓國的香港巨星 第1位係MIRROR成員
5. 劉德華
開post的樓主指劉德華在韓國曾連續3年獲票選為全球最受歡迎的國外明星，也是繼張國榮之後第2位接拍韓國朱古力品牌廣告的香港明星，而廣告女主角是當年仍是一名大學生的韓流巨星李英愛。在2016年韓國的人氣劇集《鬼怪》中，配角陸星材的角色名稱，就是以劉德華的字音為參考，可見劉德華在韓國深入民心程度，的確是無處不在。
4. 成龍
樓主又指成龍靠著出色的電影成為在韓國家喻戶曉的存在。《醉拳》、《神話》等都在韓國取得了很好的票房，同時還在韓國做過很多慈善活動，又時而參加綜藝節目。由於成龍在韓國的巨大影響力，他曾被首次在亞洲舉行的首爾二十國集團（G20）峰會的官方紀念文化活動——「2010年亞洲音樂節」委任為名譽組織委員長。
3. 周潤發
發哥周潤發在「5位徹底征服韓國的香港巨星」排行榜中排名第3位，樓主指發哥憑著令劉在石也忍不住大喊大哥、大哥的電影《英雄本色》，而瘋魔萬千韓國少男少女。韓國人都認定了穿上Mark哥所著的同款乾濕外套，並在口中含咬著牙簽，便是最有型與至潮的打扮。其後發哥也曾與韓國梳打飲品公司Milkiss簽署廣告合約，拍攝了多個韓國廣告，成為一代影響韓國社會至深的香港明星。年過六十的發哥魅力不減，曾在MAMA頒獎典禮擔任嘉賓時，台下的Big Bang也變成小迷弟向發哥集郵！
2. 張國榮
張國榮在香港有哥哥稱號，也是韓國的歐巴。哥哥在80年代以電影《倩女幽魂》打入韓國市場，樓主細數哥哥在1987年推出的唱片《愛慕》，當年在韓國大賣20多萬張，成為當時熱話，更是創造了華語唱片在韓國的銷量紀錄。2009年韓國舉辦「張國榮電影節」，更為期長達一個月，是韓國首次為懷念某位特定巨星而設的電影節。1989年張國榮發行的專輯《The Greatest Hits of Leslie Cheung》，在韓國銷量達30萬張，打破了華語唱片在韓國的銷量紀錄。而他1995年發行的專輯《寵愛》，在韓國的銷量更超過50萬張，至今仍保持華語唱片在韓國的銷量紀錄。
1. 盧瀚霆Anson Lo
Mirror盧瀚霆（Anson Lo）人稱教主，其魅力沒法擋，韓國少男直呼我愛歐巴！樓主指盧瀚霆輕鬆奪得今年MAMA「最佳新人亞洲歌手（華語地區）」獎，能比肩韓國天團BTS，榮登亞洲第一寶座。樓主又講到：「考慮時代背景，Anson Lo在現今疲弱的香港影視娛樂環境下，仍能擊敗亞洲各個好手，為香港藝人爭一口氣，實在是前輩們都不曾達到的高度！」
姜濤攝位排第6
此外亦有網民推舉黎明、梅艷芳、梁朝偉、周星馳甚至吳孟達，而與盧瀚霆一樣屬MIRROR成員的姜濤，更被網民引用其獲得國際雜誌選為「2021年國際突破之星」的報道，指姜濤在韓國的人氣等同電影《屍殺列車》的馬東石，應該能入選，而樓主就回應指可以將姜濤排在第6位。