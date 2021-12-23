細數5位徹底征服韓國的香港巨星 第1名竟然係呢位MIRROR成員

有網民在討論區以《5位徹底征服韓國的香港巨星》為題開post，強調這是個「認真post」，更話自己「句句都有fact check」，榜中四位香港巨星，都是已出道多年的樂壇或影壇前輩，數到第1位，結果竟然是出道僅三年的MIRROR成員，畫風突變，令眾多網友都相當意外！