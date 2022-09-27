Mirror

MIRROR復出｜百萬同居計劃預告曝光！ViuTV四劇迎戰無綫台慶

最新娛聞
東方新地

廣告

MIRROR即將於10月全面復出！早前因為MIRROR演唱會事故而休團，MakerVille與ViuTV不少製作亦延後推出，在無綫啟動台慶月節目的同一日，ViuTV亦發放了最新預告片，以口號「萬鈞劇力 厚積薄發」做宣傳，似乎寓意大把存貨、準備充足有信心重奪焦點！

MIRROR復出個個拍劇 角色名單獨欠一人！

ViuTV首度公布四齣「原創劇」排陣，包括《野人老師》、《季前賽》、《百萬同居計劃》及《繩角》，當中劇集《季前賽》更有全新畫面曝光，不過四齣劇集入面可以見到多位MIRROR成員都有角色擔當，12子中唯獨一人似乎未有參演劇集，詳情如下：

野人老師（15集）｜ 邱士縉、陳瑞輝

《野人老師》由鄭丹瑞、邱士縉、陳瑞輝、談善言、沈殷怡主演，落實10月3日晚9點半開播！此劇演員陣容鼎盛，包括鄭丹瑞、沈殷怡、談善言、羅允芝、陳宇琛等，劇集講述一對教師父子以生活融入教學為理念，經營鄉郊學校的故事。《野人老師製作特輯：野外備課》將於星期六10月1日晚10點播出！

《野人老師》拍攝／製作年份2022年6月

mirror復出 野人老師 百萬同居計劃 繩角 plt 野人老師
《野人老師》落實10月3日晚9點半開播（圖片來源：ViuTV）

季前賽（15集）｜姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉

集合了MIRROR及ERROR的運動劇《季前賽》本於8月上映，因演唱會事故押後至10月24日播出，此劇由張繼聰、姜濤、陳卓賢、呂爵安領銜主演，並由郭嘉駿、梁業、邱士縉、陳安立、吳啟洋、葛綽瑤、練美娟、李敏聯合主演。故事講述大學籃球隊來到社區掃場，街坊不甘籃球場被霸佔，於是向他們作出挑戰，最終更將其擊退。

拍攝／製作年份2022年1月－5月

mirror復出 野人老師 百萬同居計劃 繩角 plt 《季前賽》全新畫面
《季前賽》全新畫面（圖片來源：ViuTV）

繩角（10集） ｜江𤒹生、楊樂文、王智德、邱傲然

《繩角》前名《死角》（英語：Dead End）是一部由MakerVille製作的電視劇，改編自同名漫畫，原作者是本地漫畫家曹志豪，劇集由周國賢、江𤒹生、楊樂文、蘇麗珊、林愷鈴、王智德、邱傲然、梁祖堯及鄺旨呈領銜主演。

拍攝／製作年份2022年4月－5月

mirror復出 野人老師 百萬同居計劃 繩角 plt 由江𤒹生 Anson Kong)演的《繩角》預告首度曝光，AK亦有大量騷肌畫面！
由江𤒹生( Anson Kong)演的《繩角》預告首度曝光，AK亦有大量騷肌畫面！（圖片來源：ViuTV）
MIRROR 仲有隊長Lokman
仲有隊長Lokman（圖片來源：ViuTV）
MIRROR Alton王智德
Alton王智德（圖片來源：ViuTV）
MIRROR Tiger
Tiger（圖片來源：ViuTV）

百萬同居計劃（15集）｜盧瀚霆、柳應廷、魏浚笙

由黃德斌、簡慕華、盧瀚霆、柳應廷等主演，劇集本來係《大叔的愛》原有班底開拍，原定接拍，但最終因疫情導致呂爵安的檔期不合而辭演，其角色由魏浚笙頂上。呂爵安則會接拍新電影《死屍死時四十四》，並再度與鄭中基及毛舜筠合作。
拍攝／製作年份2022年4月－6月

mirror復出 野人老師 百萬同居計劃 繩角 plt 剛於電影《阿媽有咗第二個》得到不少好評的柳應廷，原來亦有份演出《百萬同居計劃》！
剛於電影《阿媽有咗第二個》得到不少好評的柳應廷，原來亦有份演出《百萬同居計劃》！（圖片來源：ViuTV）
MIRROR 仲有盧瀚霆、魏浚笙
仲有盧瀚霆、魏浚笙（圖片來源：ViuTV）

「萬鈞劇力 厚積薄發」MIRROR 12子復出暫欠Jeremy

上述劇集情報中，MIRROR的11位成員都有角色戲份，獨欠Jeremy Lee 李駿傑，其實在今年4月Jeremy 曾經脫出MIRROR憑綜藝《 GO！執事務所》而獨得更多關注，可惜在復出大計中，屬於下弦成員的他暫未見於劇集名單上：

mirror復出 野人老師 百萬同居計劃 繩角 plt Jeremy在4月播出的《 GO！執事務所》真人騷綜藝入面，與阿正等主持負責執屋，甚獲好評。
Jeremy在4月播出的《 GO！執事務所》真人騷綜藝入面，與阿正等主持負責執屋，甚獲好評。（圖片來源：[email protected]_0908）

常見問題

《野人老師》劇情講乜？

Stanley與Frankie首次齊齊擔正做補習天皇，劇情講述二人一同建立補習王國，後來Stanley因醜聞而被踢出補習社⋯⋯按此看《野人老師》劇情簡介

《季前賽》幾時播?

《季前賽》原本計劃於8月底播放，然而因為演唱會事故而抽起，MIRROR亦進入「休團」將態，一眾鏡粉深表遺憾，最近有風聲傳出，10月MIRROR將再度復工⋯⋯按此看《季前賽》角色介紹

圖片來源：ViuTV宣傳截圖資料或影片來源：ViuTV

讀者留言

熱門文章

 