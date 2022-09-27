MIRROR復出｜百萬同居計劃預告曝光！ViuTV四劇迎戰無綫台慶

MIRROR即將於10月全面復出！早前因為MIRROR演唱會事故而休團，MakerVille與ViuTV不少製作亦延後推出，在無綫啟動台慶月節目的同一日，ViuTV亦發放了最新預告片，以口號「萬鈞劇力 厚積薄發」做宣傳，似乎寓意大把存貨、準備充足有信心重奪焦點！