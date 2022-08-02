MIRROR演唱會｜Ben Sir唱反調稱古天樂呼籲停止轉發不安片段是淡化行為
古天樂呼籲停止轉發不安片段
MIRROR第四場紅館演唱會發生嚴重事故即時腰斬，悲痛消息受各界關注，香港演藝人協會主席古天樂得知消息後隨即喺Facebook 發文，呼籲大家停止轉發事故不安片段，以免造成傷者、其他舞蹈員等相關人士二次傷害。古天樂續說，意外係一次都嫌多，而家最需要優先處理同協調事件，大家亦要全面關注台前幕後工作人員演出安全問題，並希望各界能以正念為傷者集氣祈福。
Ben Sir以中文角度「回應」古天樂
Ben Sir 日前在社交網站上寫道：
世上有互聯網，你就叫人唔好share條片。中文有慘劇一詞，你就用事故，好似塞車事故咁。中文有追究責任，革職查辦，你就用嚴肅處理同跟進，好似pr 跟進event咁。中文有現在式你唔聚焦，你就帶風向帶到將來防止意外發生嘅境界，咁識得未雨綢繆就唔會有當日嘅意外。
加句”為咗尊重傷者” 嚟合理化某啲立場，就好似加句”為咗你好”一樣。
對於以上種種嘅淡化行為，我哋爲咗尊重傷者要嚴肅跟進，其實都係爲咗你好。
似乎BenSir唔係太認同古天樂所講停止轉發影片一事。
容祖兒、張敬軒眾星網上集氣求傷者平安
英皇歌手容祖兒有豐富舞台演出經驗，知悉意外發生，便以黑底白字喺個人Instagram帳戶打上十二個大字：「吉人天相，祝所有人平平安安。」其粉絲亦保持隊形，同Joey一齊為傷者求平安。另外，張敬軒、陳奕迅、陳慧琳、謝安琪、張繼聰、ERROR、COLLAR等歌手紅星及舞蹈員也為傷者集氣，祝願二人能早日康復出院。
MIRROR紅館演唱會機關多多，Frankie（陳瑞輝）喺第二場演出時更不幸墮台受傷，嚇到一班鏡粉發起「關注MIRROR演唱會安全問題」聯署。演唱會去到第四場發生嚴重意外，在演唱《Elevator》期間，一個吊於高空的螢光幕突然倒冧，壓倒兩名舞蹈員。及後政府發出聲明要求腰斬餘下8場演唱會。
舞蹈員被擊中頭部
MIRROR 第４場紅館演唱會不幸發生意外，喺演唱《Elevator 》期間，其中一部吊於高空嘅螢光幕突然跌落台，據知熒光幕壓倒兩名舞蹈員，其中一位疑似被擊中頭部，暫時未知傷勢。
（更新12:02）伊利沙伯醫院發出聲明，表示共接收兩名男傷者，一人頸部受傷、情況嚴重；一人頭部受傷、情況穩定。
意外發生後，花姐同工作人員叫在場觀眾離開，今晚演唱會決定腰斬，稍後會處理今晚嘅演唱會門票安排。
花姐現場呼籲觀眾離場
事故發生之後，MIRROR經理人花姐到台上向所有觀眾呼籲，並不斷向台下觀眾鞠躬致歉：
我求吓你哋，好多謝你哋對MIRROR嘅支持，但我哋而家有需要處理嘅事，希望你哋有秩序離場，對唔住。今日大家嘅門票，我應承大家我會處理，我應承大家我哋會安全處理個騷，希望大家慢慢有秩序地離場。
MakerVille發聲明腰斬餘下8場演唱會
對於昨晚(7月28日）MIRROR.WEARE演唱會發生意外事故，造成兩名表演者受傷，大會致以最深切慰問並再次鄭重致歉，並會提供一切所需要的協助。我們正全面徹查事故原因，並會盡快作出公佈。此外，對於事故令觀眾或其他受影響人士造成不安，我們深感抱歉。另外，大國文化及MakerVille聯合公佈，將會取消餘下所有場次的演出及網上直播。有關退票的安排，我們會盡快公佈。至於持有7月28日演唱會門票的觀眾，亦可以憑票退款。詳情會稍後公佈。
MIRROR第4場演唱會發生嚴重事故後，政府發出聲明要求將餘下8場演唱會腰斬，直至舞台結構證實合乎安全規格。文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦聯絡 康樂及文化事務署等相關部門 成立調查小組調查事件，會向意外傷者表示深切慰問，希望他們早日康復。
嚴 正 聲 明
【香港．2022年7月29日】對於昨晚（7月28日）發生的事故，令到兩名表現者受傷，我們感到非常難過。大會已主動聯絡公司內外所有有關單位進行徹底調查。調查方向包括事故發生原因及是否涉及人為疏忽。為能夠作出最全面的檢討，我們已安排與不同單位會面，包括公司內部和演唱會製作總承辦商藝能工程及其次承辦商，包括協興隆舞台工程及菱藝廣告製作等等。
對於兩名表演者受傷，我們再次致以深切慰問及抱歉，並會盡力為他們及其家屬提供適切的支援。
我們會於今日上午聯同政府相關部門，以及總承辦商及其次承辦商開會，以對今次事故起因作出徹查。若發現當中有可疑之處，或有任何人／單位涉及不當行為，我們會立刻報警處理。
大會主辦單位大國文化及MakerVille
被擊中的舞蹈員 據稱是[email protected]男朋友
據消息指，其中一位意外受傷的舞蹈員是[email protected]男朋友阿Mo，消息傳開後，大批網民湧入SoChing的IG留言送上慰問和祈求平安。據知SoChing於凌晨時間抵達醫院，神情哀傷。
演唱會一直存在問題 製作單位曾改善
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1)Anson Lo 取消90度瞓落台危險動作
教主Anson Lo本身唱完《King Kong》，會喺煙火效果下向後90度直瞓落台，去到第三場經已睇唔到咁震撼嘅畫面。Anson Lo 第三場唱完《King Kong》就企定定等升降台降落返台底換衫。
2)Frankie轉平地自白
MIRROR「隱形人」Frankie 原本會喺升降台上面自白，自第二場發生摔落台事件後，第三場已改為喺平地進行，皮皮可以放心四圍行，唔使驚無啦啦整親。Frankie呢晚一出場就話：「皮皮噚日跌低咗，今日都起返身。」勉勵大家唔好怕遇上挫折，只要夠硬淨就一定捱得過。
3)《狂人日記》X《九》舞蹈員冇再反身跳台底
Frankie（陳瑞輝）、Jer（柳應廷）、Stanley（邱士縉）同Jeremy（李駿傑）合唱《狂人日記》《九》部分，本身表演設計咗一班舞蹈員會由升降台反身跳去台底。嚟到第三晚，咁危險嘅舞蹈表演都取消埋。
4)高空天橋巡場仍然冇影
MIRROR十二子第一晚會企喺狹窄天橋上面巡場合唱，觀眾第一晚完場後就大力批評似企喺搖搖板表演，升降天橋對接位高低不平，狀態跟未完工一樣，完全冇考慮MIRROR成員安全。去到第二晚主辦順應民意收起天橋，第三晚高空天橋巡場環節仍然冇影。
5) 鏡粉自發收斂燈牌
唔少熱情鏡粉頭兩晚都帶埋超強燈牌入場，燈牌火力十足，勁到影響舞台效果，Do姐（鄭裕玲）都話啲燈牌太殘眼，令佢睇唔到姜濤solo嗰陣係有spotlight照住。鏡粉經勸喻要收斂燈牌後，去到第三晚，情況終於有改善。鏡粉大部分時間都只係舉團燈、手燈，當MIRROR成員Solo歌就放低燈牌，去到團歌先再拎起，演唱會舞台燈光效果終於睇得見。
MIRROR排舞師大讚官方有聽取意見
MIRROR排舞師Rock Sir喺第三場MIRROR演唱會完騷後，發文表示演唱會團隊有細心聆聽大家意見，並迅速作出相應改善，值得大讚，「睇到第三晚成個騷順利完成，知唔知我究竟有幾開心？ 終於見到大家嘅努力冇白費，亦帶到俾觀眾一個精采嘅表演，謝謝幕後團隊聽到大家嘅意見，已經將好多有潛在危險嘅地方改善。」
花姐坐鎮做監製
MIRROR經理人花姐（黃慧君）今日喺Instagram發文，透露佢噚晚親自上場做演唱會監製，喺控制台金睛火眼睇實全晚演出，「今日做番好耐冇做嘅野，幾乎驚到暈低，明天繼續努力。」網民知道花姐出手後，勁讚佢做得好，大家終於可以好好享受MIRROR騷。
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鏡粉萬人聯署要求停用機關
有鏡粉發聯署，名為「關注MIRROR演唱會安全問題」，目前已累積1.1萬人簽名，當中寫道：
全港鏡粉對MIRROR首個紅館演唱會期待已久，但開始前一天卻驚聞有舞蹈員受傷入院，揭發不但排練時間不足，各機關的安全性亦成疑，演出人員之安全並未得到保障。直至昨天正式演出，整個過程險象環生，今天第二場Frankie更叉錯腳跌下舞台，情況令人擔心！」然後促請主辦方停用未必要機關：「現希望主辦方正視問題，保障所有表演者（包括MIRROR 12子及所有舞蹈員）等之安全，在未能提供適當安全措施前，請考慮暫停使用非必要之機關或升降台。相信入場鏡粉寧願眾人在平地演出，亦不想有人因此受傷！希望各關注此問題的鏡粉一同聯署，促請主辦盡快回應。
郭富城稱兩日踩台時間太短
被稱為「舞台王者」的郭富城出席活動時接受傳媒訪問，聞得MIRROR演唱會意外頻生，Frankie更一度踏空失足掉下台，他亦不忘分享自己的經驗，直指只得兩日踩台板時間的確太短，自己一般都會有三、四日。另一方面，他指出場務同事有責任提醒演出者的角舞台地勢以及危險位置，以避免意外發生。從此之外，他認為演出者應該專注在表演部分，所有事情應該由內部去檢討，解決問題後再向表演者表達，若然要歌手自己解決「係唔合理」。
重溫頭場表演情況：
即重搵首場最危險一幕。
常見問題
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謝安琪方皓玟開騷都受MIRROR演唱會影響?
近日有消息指兩人受MIRROR演唱會上發生的慘劇影響，被保險公司拒保，此外近月還有不少歌手即將舉行演唱會或會受影響……詳見：仲有邊個演唱會被影響
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