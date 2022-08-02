MIRROR演唱會｜Ben Sir唱反調稱古天樂呼籲停止轉發不安片段是淡化行為

MIRROR第四場紅館演唱會發生嚴重事故，事後古天樂深夜發文呼籲停止轉發不安片段，並促請相關人事全面關注事件，以免重蹈覆轍，容祖兒、COLLAR成員等眾星亦在網上集氣願傷者渡過難關。不過Ben Sir歐陽偉豪似乎唔太認為古天樂的意見，更質疑「唔好Share」其實係淡化行為！