MIRROR演唱會事故︳調查小組指重量單位500公斤變500磅 方方怒斥結果
主辦單位報稱重量有出入
司徒家成表示，屏幕重量申報和實際差距，主要是公斤及市斤標示分別，並非有報道指相差達兩成。至於實際差異，由於部分文件在警方手上，小組暫未能得知。調查亦顯示鋼索老化其中一個原因是多次升降屏幕導致，而轉動屏幕就無大影響。他又指護繩器將網索夾得太緊，令鋼索受壓，再持續拉扯就會加速老化。另一個關鍵是要了解為何連結屏幕的螺絲會斷開，需要再用高倍數顯微鏡調查。他又提到，購買材料及安裝應由藝能工程批出合約，至於實際由哪一公司負責則無從得知，因為部分文件正在警方手上，但他認爲，事故舞台用兩條鋼纜懸掛屏幕屬合理設計。
司徒家成亦表示，舞台安裝工程涉多間承辦商，或存在溝通與互信問題，他認爲此類多承辦商合作的工程應有專人監督，亦可透過預演舞台裝置檢視是否存在異樣，因此無法簡單下結論是「人爲失誤」，下階段的調查方向主要涉檢視懸掛巨屏的吊環螺絲，該螺絲爲「剪切（shear）斷裂」，需做剪力測試和拉力測試，但現時螺絲作爲證物之一，由警方保管。
方方怒插調查結果：真係意外？！
曾參加過多屆《全民造星》、同樣為今次MIRROR演唱會舞蹈員嘅方芷欣（方方）昨日（24日）於ig story轉發調查結果表示不滿，直指演唱會舉行至第三天有安全檢查，假若鋼索出現嚴重損耗，當日應該會檢查到，認為安全檢查出現極大問題，並質疑「金屬疲勞」的說法只係為推卸責任及認為並非意外，嬲爆連環發文聲討：
先唔講前期計算錯誤問題，Day 3有重新安全檢查，咁嚴重嘅損耗唔知？檢查咩？護繩器唔係護住條威吔，又夾住又磨損，安檢又睇唔到？帶班友嚟巡一圈又收工？金屬疲勞真係意外？連安裝同原件都有問題，加埋舞台效果，吊上吊落又識轉又剩，邊個話ok可以咁樣用？
「罪孽深重，唔係一句我唔知唔關我事就得」
方方希望有人可以出來嚟承擔責任：
連安裝同原件都有問題，加埋舞台效果，吊上吊落又識轉又剩，邊個話ok可以咁樣用？個mon既使用程度又係邊個決定？開個show主辦/承建商 連機械既安全情況都可以唔知，姐係掉我地幾十個表演者上台搵命每晚同你博一舖？罪孽深重，唔係一句我唔知唔關我事就得，正正就係 點解你會唔知。
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