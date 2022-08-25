MIRROR

MIRROR演唱會事故︳調查小組指重量單位500公斤變500磅 方方怒斥結果

最新娛聞
東方新地

廣告

MIRROR演唱會發生嚴重事故後，終有進一步的情況，演唱會事故調查小組成員司徒家成，今早（25日）接受港台同商台節訪問時表示，目前調查發現涉事鋼索拉斷力只有1,100公斤，較一般鋼索的1,400公斤少約兩成，但仍足夠應付涉事屏幕的重量，但墮下屏幕的重量就同申報有差異，但屏幕實際重量約為500公斤，而非主辦單位報稱的500磅。

MIRROR 意外調查小組接受訪問
意外調查小組接受訪問（圖片來源：RTHK）

主辦單位報稱重量有出入

司徒家成表示，屏幕重量申報和實際差距，主要是公斤及市斤標示分別，並非有報道指相差達兩成。至於實際差異，由於部分文件在警方手上，小組暫未能得知。調查亦顯示鋼索老化其中一個原因是多次升降屏幕導致，而轉動屏幕就無大影響。他又指護繩器將網索夾得太緊，令鋼索受壓，再持續拉扯就會加速老化。另一個關鍵是要了解為何連結屏幕的螺絲會斷開，需要再用高倍數顯微鏡調查。他又提到，購買材料及安裝應由藝能工程批出合約，至於實際由哪一公司負責則無從得知，因為部分文件正在警方手上，但他認爲，事故舞台用兩條鋼纜懸掛屏幕屬合理設計。

MIRROR 調查小組昨日會見傳媒
調查小組昨日會見傳媒（圖片來源：Now新聞截圖）

司徒家成亦表示，舞台安裝工程涉多間承辦商，或存在溝通與互信問題，他認爲此類多承辦商合作的工程應有專人監督，亦可透過預演舞台裝置檢視是否存在異樣，因此無法簡單下結論是「人爲失誤」，下階段的調查方向主要涉檢視懸掛巨屏的吊環螺絲，該螺絲爲「剪切（shear）斷裂」，需做剪力測試和拉力測試，但現時螺絲作爲證物之一，由警方保管。

意外後MIRROR成為事件風眼
意外後MIRROR成為事件風眼（圖片來源：[email protected]

方方怒插調查結果：真係意外？！

曾參加過多屆《全民造星》、同樣為今次MIRROR演唱會舞蹈員嘅方芷欣（方方）昨日（24日）於ig story轉發調查結果表示不滿，直指演唱會舉行至第三天有安全檢查，假若鋼索出現嚴重損耗，當日應該會檢查到，認為安全檢查出現極大問題，並質疑「金屬疲勞」的說法只係為推卸責任及認為並非意外，嬲爆連環發文聲討：

先唔講前期計算錯誤問題，Day 3有重新安全檢查，咁嚴重嘅損耗唔知？檢查咩？護繩器唔係護住條威吔，又夾住又磨損，安檢又睇唔到？帶班友嚟巡一圈又收工？金屬疲勞真係意外？連安裝同原件都有問題，加埋舞台效果，吊上吊落又識轉又剩，邊個話ok可以咁樣用？

MIRROR
（圖片來源：[email protected]_）
MIRROR
（圖片來源：[email protected]_）

「罪孽深重，唔係一句我唔知唔關我事就得」

方方希望有人可以出來嚟承擔責任：

連安裝同原件都有問題，加埋舞台效果，吊上吊落又識轉又剩，邊個話ok可以咁樣用？個mon既使用程度又係邊個決定？開個show主辦/承建商 連機械既安全情況都可以唔知，姐係掉我地幾十個表演者上台搵命每晚同你博一舖？罪孽深重，唔係一句我唔知唔關我事就得，正正就係 點解你會唔知。

MIRROR
（圖片來源：[email protected]_）
MIRROR 前ViuTV藝人AgentL都有轉載相關報道。
前ViuTV藝人AgentL都有轉載相關報道。（圖片來源：[email protected]_cho）

撰文：東方新地圖片來源：RTHK 、Now新聞截圖、[email protected][email protected]羅乃萱

讀者留言

熱門文章

 