MIRROR演唱會事故︳調查小組指重量單位500公斤變500磅 方方怒斥結果

MIRROR演唱會發生嚴重事故後，終有進一步的情況，演唱會事故調查小組成員司徒家成，今早（25日）接受港台同商台節訪問時表示，目前調查發現涉事鋼索拉斷力只有1,100公斤，較一般鋼索的1,400公斤少約兩成，但仍足夠應付涉事屏幕的重量，但墮下屏幕的重量就同申報有差異，但屏幕實際重量約為500公斤，而非主辦單位報稱的500磅。