MIRROR官方手燈賣$360被批貴過五月天 疑抄超人迪加變身器？

MIRROR官方社交網在周二（7月12日）宣布推出官方應援手燈「MIRROR Official Light Stick」，售價為360港元，引來不少網友不滿，狠批手燈定價太貴，指台灣天團五月天的應援手燈都只係賣50至60港元，相差太遠！其實MIRROR早在2018年開首個演唱會時，都賣過應援手燈，不過當時售價只係200港元！