MIRROR官方手燈賣$360被批貴過五月天 疑抄超人迪加變身器？
「MIRROR Official Light Stick」可連接手機App
MIRROR官方今次因應即將舉行的演唱會，推出應援手燈「MIRROR Official Light Stick」，據介紹係有齊12款MIRROR成員嘅專屬燈色，除咗可以手動切換燈色之外，手燈喺演唱會現場仲可以跟隨中央控制指令，配合節奏及舞台效果自動切換燈色，而喺屋企睇網上直播嘅鏡粉，亦可以將手燈連接MakeALive app，手燈同樣可以隨著中央控制指令自動變色。不過原來這個售價360港元的MIRROR官方手燈，只係包含手燈1枝、專屬掛繩1條及收納袋1個，而唔包含電池，使用者須自備3粒AAA鹼性電池。
網民留言：ATMiro
有鏡粉大讚今次手燈設計好靚，話一定會買來紀念，但亦有不少鏡粉留言指手燈價格太貴，當鏡粉係「水魚」，更指出五月天都只係賣緊＄50、60一枝：「ATMiro」、「講真設計唔靚 仲要賣$360 點解要咁對Miro呢?」、「搶錢？」、「可唔可以唔好再當fans係水魚…不停食錢」、「Um入會一舊錢 直播一舊錢 手燈又一舊錢 真係第一次見枝手燈要360，當miro水魚真係」、「MIRO = 全港最大水魚」、「嘩，360蚊一支，天團五月天之前先賣緊50-60蚊支，你地真係好勁呀」、「725開場725開售？你玩x我地呀？」、「唔好再貴啲，比完440又比360 直播又話二三百蚊 miro啲錢好好賺」等等。
2018年應援手燈賣$200
其實MIRROR早在2018年舉行首個演唱會時，亦有推出過官方應援手燈，當時售價為一支200港元，亦被指為「韓星價」，而當時官方推出的手燈因為並無如韓星手燈一樣有中央控制的設計，因此亦曾被指索價太貴。同時其造型亦被指炒襲韓國男團HIGHLIGHT的應援手燈。
手燈疑抄超人迪加變身器
有網民搵出紀念超人迪加25週年時推出的Ultra Replica系列，暗黑迪加變身器同卡蜜拉變身器的圖片，指款式同「MIRROR Official Light Stick」好相似。又指淘寶都有相似款式的MIRROR應援手燈，賣緊29.9人民幣（即約34.9港元）。
Baby MIRROR公仔被質疑抄BTS
早前Mirror推出的BABY MIRROR公仔都被網民拍抄韓國男團的BTS公仔「bt21」。
常見問題
Mirror官方手燈有多少個顏色可以揀?
Mirror官方推出應援手燈「MIRROR Official Light Stick」，指手燈係經過反覆測試及改良後推出，有12隻色俾你揀，除了手燈之外，仲包括了一個專屬…詳情請看
在什麼時候可以購買?
想購買的你可以留意，「MIRROR Official Light Stick」會在尖沙咀The ONE…詳情請看
讀者留言