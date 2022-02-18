MIRROR做抗疫大使有咩做？ 網民發揮無限創意 「抗疫歌」一早作好！

香港近日受第5波新冠肺炎疫情影響，單日確診人數數以千計。2月18日，中聯辦主任駱惠寧主持召開「萬眾一心 合力抗疫」抗疫行動視頻會議，會議上電訊盈科主席李澤楷透露，已邀請人氣男團MIRROR擔任抗疫大使拍攝宣傳片，鼓勵市民居家抗疫，另外再捐贈10萬套快速測試套裝和10萬個食物套餐。