MIRROR做抗疫大使有咩做？ 網民發揮無限創意 「抗疫歌」一早作好！
香港近日受第5波新冠肺炎疫情影響，單日確診人數數以千計。2月18日，中聯辦主任駱惠寧主持召開「萬眾一心 合力抗疫」抗疫行動視頻會議，會議上電訊盈科主席李澤楷透露，已邀請人氣男團MIRROR擔任抗疫大使拍攝宣傳片，鼓勵市民居家抗疫，另外再捐贈10萬套快速測試套裝和10萬個食物套餐。
網民發揮無限創意
對於MIRROR做抗疫大使一事，網民都非常多意見，而最多人想問的問題，是到底MIRROR擔任抗疫大使到底有咩用？當中還有不少網民笑言，叫佢哋乜都唔使做就已經可以減少很多「群眾聚集」，事關MIRROR12子出現的地方，哪怕可能只是一個「打卡位」，都已經長期都會擠滿粉絲，提高傳播風險！
睇睇精選網民留言：
林海峰神預言
對於MIRROR獲擔任為「抗疫大使」，相信很多人都不會覺得意外，事關MIRROR在近年的確引起到很多社會關注，亦有相當高的號召力，尤其是鏡粉，可以話係一呼百應。而正因如此，其實今年1月1日《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，林海峰亦曾以改認的方式去「歌頌」他們的人氣，當中更將〈蒙著嘴說愛你〉更變成〈蒙著嘴去打針〉，歌詞為「So I Say 打兩針，打兩嘢未必安心，生活在刧難裡，Omicron 就打三針」，如今MIRROR 12子真係成為抗疫大使，很多網民都立即高呼「林海峰神預言」，笑言MIRROR 抗疫歌一早已經有藍本！
立即睇返林海峰當晚嘅表演：
提到林海峰呢個表演，又不禁令人回想起當晚佢點樣作弄姜濤同Anson Lo：
叱咤樂壇2021｜林海峰「連環焫著鏡粉事件」 網民：點解要咁玩教主