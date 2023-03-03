MIRROR稱霸踢走MC！香港年度YouTube搜尋排名出爐 炎明熹成唯一上榜女歌手
年度YouTube搜尋排名｜MIRROR稱霸踢走MC
TVB在2022年的表現非常厲害，排行榜中有關TVB的事項佔了四位，而除人氣男團MIRROR與姜濤外，HOY TV及Viutv更是榜上無名，當中TVB力捧炎明熹更是全港唯一能夠上榜的女歌手，雖然風勢不及MIRROR厲害，但炎明熹榜上無對手，似乎已經有問鼎樂壇天后的跡象！
炎明熹砌低COLLAR成唯一上榜女歌手 來勢洶洶有望問鼎天后
炎明熹近年備受無綫力捧，去年亮相節目《聲生不息》後紅遍中港後，許多家庭觀眾都被其歌聲感染，形象非常入屋，仲在無綫與港台合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》收穫豐富。去年對炎明熹來講，絕對係大豐收一年！
而無綫在LinkedIn發表的調查中，炎明熹成為2022年度唯一能夠登上YouTube二十大搜尋榜（香港地區）的女歌手，成績稱霸全港！相反去年人氣爆燈的陳凱詠（Jace）、榮獲2022年叱咤樂壇女歌手金獎鄭欣宜、人氣港產女團COLLAR通通榜上無名，似乎受歡迎程度遠遠不及無綫力捧的天后炎明熹。炎明熹雖然成為香港YouTube搜尋界的一姐，但觀乎過去的2022年叱咤樂壇頒獎禮，炎明熹卻在女歌手金獎十強止步，反而輸給鄭欣宜。
MIRROR與姜濤成YouTube搜尋榜十大 遠遠拋離炎明熹
雖然炎明熹成為榜上唯一的女歌手，但似乎受歡迎程度，仍遠遠不及姜濤和MIRROR！排行榜上MIRROR和姜濤分別位居第3及第9名，甚至遠高於韓國人氣女子組合BLACKPINK，地位果然厲害！姜濤和MIRROR的排名，亦遠遠拋離有上榜的張天賦（MC），值得留意是張天賦在榜上的排名，剛好與無綫劇集《愛·回家》平起平坐（兩者搜尋數據一樣）！無綫天后炎明熹在榜上屬於「包尾」位置，剛剛好能夠躋身第20名，與姜濤的第9名拋離很大，更遑論是匹敵整隊MIRROR！
霸主TVB成唯一上榜商營電視台 排名前後包抄蕭若元
姜濤和MIRROR排名中佔了很高的位置，甚比韓國人氣女團BLACKPINK還要厲害，惟有關ViuTV的其他節目卻榜上無名，相反無綫電視的王牌劇集《愛·回家》位於榜上第13名，而有關該劇集其他搜尋字眼，如「開心速遞」同樣有上榜，而 「TVB」的字眼就排第19名，是唯一一間香港能夠上榜的商營電視台，霸主地位依然！
蕭若元經常在其YouTube Channel發炮攻擊無綫節目質素參差、收視下跌，更經常揚言無綫電視會不久之後倒閉，惟在年度YouTube 20大搜尋磅上，蕭若元只排第14位，低過《愛·回家》，而有關無綫電視其他的搜尋事項，亦前後包抄蕭若元。
更多：周興哲演唱會｜鏡粉留言抗議：點解唔請MIRROR？
MC張天賦獲邀當周興哲演唱會嘉賓
台灣歌手周興哲在紅館舉行了一連兩場的演唱會，首場邀請了好友鄧紫棋（G.E.M.），尾場則邀請了MC張天賦擔任嘉賓。尾場當日周興哲和MC兩人首先合唱了周興哲的《摯友》，MC張天賦再唱出最新派台歌《世一》。雖然周興哲和MC張天賦私下並沒有交情，但他表示今次之所以會邀請MC張天賦，是因為聽說MC「在香港非常厲害」，所以與公司商量後決定邀請對方擔任嘉賓。
鏡粉留言踩MC 抗議MIRROR未獲做嘉賓
該言論一出，即刻引來不少MIRROR的粉絲留言炮轟，不但抗議MIRROR未有獲得邀請擔任周興哲演唱會嘉賓，更留言力踩MC唱功差，仲話MC唱Live唔夠穩定：「點解唔係MIRROR、ERROR？唱歌仲好聽喇」、「兩個都唔知咩人」、「點解唔請我地Edan，請個雞蟲歌手，明知我地Edan欣賞你你都唔請。同係台灣嘅五堅情識做人好多」等。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略
讀者留言