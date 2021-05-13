MIRROR出新歌大玩濕身誘惑 ERROR變身「歐國盃講波佬」193：到時打俾「荷蘭叻」

政府早前表示買咗東京奧運播放權，而收費電視Now TV宣布將獨家直播歐國盃節目，相信好多人就會留意！因為佢哋不但邀得剛完成6場演唱會嘅男團MIRROR成為「歐國盃大使」，更突發推出主題曲《The Beautiful Game》，MV更大玩濕身。而另一男團ERROR就會夥拍強尼「瘋狂亂噏」講波，聽落都覺得funny啦！

編輯：東方新地丨撰文：新Monday丨圖片：Now、ViuTV、新Monday