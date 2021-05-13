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MIRROR出新歌大玩濕身誘惑 ERROR變身「歐國盃講波佬」193：到時打俾「荷蘭叻」

東方新地

政府早前表示買咗東京奧運播放權，而收費電視Now TV宣布將獨家直播歐國盃節目，相信好多人就會留意！因為佢哋不但邀得剛完成6場演唱會嘅男團MIRROR成為「歐國盃大使」，更突發推出主題曲《The Beautiful Game》，MV更大玩濕身。而另一男團ERROR就會夥拍強尼「瘋狂亂噏」講波，聽落都覺得funny啦！

編輯：東方新地丨撰文：新Monday丨圖片：Now、ViuTV、新Monday

MIRROR突發出新歌！大玩濕身誘惑《The Beautiful Game》

Now TV早前宣布將全程直播今屆歐國盃51場賽事，同時更邀得人氣爆燈男團MIRROR成為「歐國盃大使」
Now TV早前宣布將全程直播今屆歐國盃51場賽事，同時更邀得人氣爆燈男團MIRROR成為「歐國盃大使」。

Now TV早前宣布將全程直播今屆歐國盃51場賽事，同時更邀得人氣爆燈男團MIRROR成為「歐國盃大使」，推出主題曲《The Beautiful Game》。除歐國盃賽事，MIRROR亦會主持賽事直播前嘅遊戲節目《EURO鬥Goal Fun》。

除歐國盃賽事，MIRROR亦會主持賽事直播前嘅遊戲節目《EURO鬥Goal Fun》。
除歐國盃賽事，MIRROR亦會主持賽事直播前嘅遊戲節目《EURO鬥Goal Fun》。
剛完成6場演唱會嘅MIRROR，除因為要拍戲嘅隊長Lokman外，其餘11位成員均有出席今日發布會
剛完成6場演唱會嘅MIRROR，除因為要拍戲嘅隊長Lokman外，其餘11位成員均有出席今日發布會。

即興落場混戰

剛完成6場演唱會嘅MIRROR，除因為要拍戲嘅隊長Lokman外，其餘11位成員均有出席今日發布會，更分成3組大玩遊戲。途中另一男團ERROR更「突襲」Jer、Anson Kong、Ian及Jeremy一組，即興變成「演劇混戰」。

分成3組大玩遊戲
分成3組大玩遊戲
途中另一男團ERROR更「突襲」Jer、Anson Kong、Ian及Jeremy一組，即興變成「演劇混戰」。
途中另一男團ERROR更「突襲」Jer、Anson Kong、Ian及Jeremy一組，即興變成「演劇混戰」。
「你講我做」肥仔抽根
「你講我做」肥仔抽筋！
「你講我做」表現倒掛金勾
「你講我做」表現倒掛金勾！

而MIRROR突發出嘅新歌《The Beautiful Game》，不但係今屆主題曲，歌曲MV更有成員在水簾中鏡頭，姜濤等人都有濕身演出。

MIRROR突發出嘅新歌《The Beautiful Game》
MIRROR突發出嘅新歌《The Beautiful Game》
歌曲MV更有成員在水簾中鏡頭，姜濤等人都有濕身演出。
歌曲MV更有成員在水簾中鏡頭，姜濤等人都有濕身演出。
邀請了與MIRROR合作無間的陳詠謙及王雙駿合作製作香港版本主題曲《The Beautiful Game》，為各支球隊打氣。
邀請了與MIRROR合作無間的陳詠謙及王雙駿合作製作香港版本主題曲《The Beautiful Game》，為各支球隊打氣。
MIRROR突發出新歌！大玩濕身誘惑《The Beautiful Game》、ERROR變身「歐國盃講波佬」193：到時打俾「荷蘭叻」
當然唔少得靚仔Ian！

ERROR變身「歐國盃講波佬」

除MIRROR成為「歐國盃大使」，ERROR成員193、保錡、Dee及肥仔更會於歐國盃期間同評述員出身嘅強尼化身「講波佬」，於新增嘅「第三聲道」直播跟多位KOL及球圈人士參與評述。阿Dee表示：我們4個都好期待今次評述，因為可以瘋狂『亂噏嘢』，有強尼大哥拉我們回來。更表示會將之前《ERROR自肥企画》中「贏」得1噸啤酒及大量薯片帶去同隊友分享。隊長肥仔就直指「公司搵我們都絕對唔係想我們正經講波」，193笑稱：有咩問題會「打畀荷蘭叻」，但又指並沒有他的電話；此時保錡指「要IG DM佢」，惟193即打趣說：「佢唔用呢啲嘢，可能要去微博至得。」

193笑稱：有咩問題會「打畀荷蘭叻」，但無佢電話，可能要去微博「DM」。
193笑稱：有咩問題會「打畀荷蘭叻」，但無佢電話，可能要去微博「DM」。

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