MIRROR出新歌大玩濕身誘惑 ERROR變身「歐國盃講波佬」193：到時打俾「荷蘭叻」
政府早前表示買咗東京奧運播放權，而收費電視Now TV宣布將獨家直播歐國盃節目，相信好多人就會留意！因為佢哋不但邀得剛完成6場演唱會嘅男團MIRROR成為「歐國盃大使」，更突發推出主題曲《The Beautiful Game》，MV更大玩濕身。而另一男團ERROR就會夥拍強尼「瘋狂亂噏」講波，聽落都覺得funny啦！
編輯：東方新地丨撰文：新Monday丨圖片：Now、ViuTV、新Monday
MIRROR突發出新歌！大玩濕身誘惑《The Beautiful Game》
Now TV早前宣布將全程直播今屆歐國盃51場賽事，同時更邀得人氣爆燈男團MIRROR成為「歐國盃大使」，推出主題曲《The Beautiful Game》。除歐國盃賽事，MIRROR亦會主持賽事直播前嘅遊戲節目《EURO鬥Goal Fun》。
即興落場混戰
剛完成6場演唱會嘅MIRROR，除因為要拍戲嘅隊長Lokman外，其餘11位成員均有出席今日發布會，更分成3組大玩遊戲。途中另一男團ERROR更「突襲」Jer、Anson Kong、Ian及Jeremy一組，即興變成「演劇混戰」。
而MIRROR突發出嘅新歌《The Beautiful Game》，不但係今屆主題曲，歌曲MV更有成員在水簾中鏡頭，姜濤等人都有濕身演出。
ERROR變身「歐國盃講波佬」
除MIRROR成為「歐國盃大使」，ERROR成員193、保錡、Dee及肥仔更會於歐國盃期間同評述員出身嘅強尼化身「講波佬」，於新增嘅「第三聲道」直播跟多位KOL及球圈人士參與評述。阿Dee表示：我們4個都好期待今次評述，因為可以瘋狂『亂噏嘢』，有強尼大哥拉我們回來。更表示會將之前《ERROR自肥企画》中「贏」得1噸啤酒及大量薯片帶去同隊友分享。隊長肥仔就直指「公司搵我們都絕對唔係想我們正經講波」，193笑稱：有咩問題會「打畀荷蘭叻」，但又指並沒有他的電話；此時保錡指「要IG DM佢」，惟193即打趣說：「佢唔用呢啲嘢，可能要去微博至得。」