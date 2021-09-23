MIRROR消失於港台龍虎榜 鏡粉質疑遭封殺 港台有回應
人氣組合MIRROR近月密密出新歌，雄踞多個電台及媒體流行榜，不過有鏡粉發現最近MIRROR歌曲，絕跡於港台「中文歌曲龍虎榜」，但這些歌曲在商台及新城電台都有不俗成績，有鏡粉質疑港台抵制MIRROR，港台有最新回應﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]
MIRROR人氣一時無兩，為年尾頒獎禮再創佳績努力出歌，自7月開始MIRROR每周推出一首新歌，包括有solo及合唱歌，之前推出的合唱歌《Warrior》、《Boss》以及姜濤solo歌《Master Class》曾成為港台「中文歌曲龍虎榜」冠軍歌，Edan呂爵安與Anson Lo合唱《大叔的愛》主題曲《突如其來的心跳感覺》都曾打入十大，阿Jer主唱電影《媽媽的神奇小子》主題曲《神奇之路》曾在榜中五星期。唯有鏡粉發現自9月起，MIRROR成員的歌曲消失於港台的「中文歌曲龍虎榜」。
鏡粉發現9月起MIRROR歌曲在港台幾乎零播放，姜濤的《Dear My Friend》、 Ian陳卓賢《搞不懂》、柳應廷Jer的《砂之器》、呂爵安《小諧星》 、姜濤孖ERROR肥仔（梁業）合唱《特務肥姜2.0》、Anson Kong(江熚生）孖Lokmam（楊樂文）合唱《虎道門》等，竟然在港台龍虎榜二十大都不入，在網上引起熱議。
內地歌手張杰歌曲登榜首
MIRROR歌曲二十大不入，但上月內地歌手張杰主唱劇集《號手就位》主題曲《向前衝》卻爆冷入榜，上榜超過一個月後突然躍升十五級成為冠軍歌（21/8-27/8)﹗
港台否認封殺MIRROR：一直支持樂壇
就被指封殺MIRROR一事，港台發言人回覆查詢時咁答：「沒有出現特別情況，歌曲入榜是按既定機制處理『中文歌曲龍虎榜』相關事宜，香港電台一直支持本地中文流行樂壇。」