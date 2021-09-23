MIRROR消失於港台龍虎榜 鏡粉質疑遭封殺 港台有回應

人氣組合MIRROR近月密密出新歌，雄踞多個電台及媒體流行榜，不過有鏡粉發現最近MIRROR歌曲，絕跡於港台「中文歌曲龍虎榜」，但這些歌曲在商台及新城電台都有不俗成績，有鏡粉質疑港台抵制MIRROR，港台有最新回應﹗

文：東方新地｜圖：[email protected]