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MIRROR消失於港台龍虎榜 鏡粉質疑遭封殺 港台有回應

最新娛聞
撰文：東方新地

人氣組合MIRROR近月密密出新歌，雄踞多個電台及媒體流行榜，不過有鏡粉發現最近MIRROR歌曲，絕跡於港台「中文歌曲龍虎榜」，但這些歌曲在商台及新城電台都有不俗成績，有鏡粉質疑港台抵制MIRROR，港台有最新回應﹗

文：東方新地｜圖：[email protected]

MIRROR人氣一時無兩，為年尾頒獎禮再創佳績努力出歌，自7月開始MIRROR每周推出一首新歌，包括有solo及合唱歌，之前推出的合唱歌《Warrior》、《Boss》以及姜濤solo歌《Master Class》曾成為港台「中文歌曲龍虎榜」冠軍歌，Edan呂爵安與Anson Lo合唱《大叔的愛》主題曲《突如其來的心跳感覺》都曾打入十大，阿Jer主唱電影《媽媽的神奇小子》主題曲《神奇之路》曾在榜中五星期。唯有鏡粉發現自9月起，MIRROR成員的歌曲消失於港台的「中文歌曲龍虎榜」。

MIRROR十二子以姜濤人氣最高，MIRROR十二子的廣告更隨處可見，人氣一時無兩﹗（圖片來源：姜濤IG）
MIRROR十二子以姜濤人氣最高，MIRROR十二子的廣告更隨處可見，人氣一時無兩﹗（圖片來源：姜濤IG）

鏡粉發現9月起MIRROR歌曲在港台幾乎零播放，姜濤的《Dear My Friend》、 Ian陳卓賢《搞不懂》、柳應廷Jer的《砂之器》、呂爵安《小諧星》 、姜濤孖ERROR肥仔（梁業）合唱《特務肥姜2.0》、Anson Kong(江熚生）孖Lokmam（楊樂文）合唱《虎道門》等，竟然在港台龍虎榜二十大都不入，在網上引起熱議。

姜濤和ERROR肥仔合唱《特務肥姜2.0》竟然打唔入港台龍虎榜﹗（圖片來源：姜濤IG）
姜濤和ERROR肥仔合唱《特務肥姜2.0》竟然打唔入港台龍虎榜﹗（圖片來源：姜濤IG）
Ian陳卓賢是MIRROR的外貌擔當兼唱得之人，其新歌《搞不懂》連港台龍虎榜二十大都不入，引起網上熱討﹗（圖片來源：陳卓賢IG）
Ian陳卓賢是MIRROR的外貌擔當兼唱得之人，其新歌《搞不懂》連港台龍虎榜二十大都不入，引起網上熱討﹗（圖片來源：Ian陳卓賢IG）
Edan呂爵安獲女神周秀娜拍攝《小諧星》MV，雖然在另外個兩個電台熱播，不過卻未能打入港台中文歌曲龍虎榜。（圖片來源：Edan呂爵安IG）
Edan呂爵安獲女神周秀娜拍攝《小諧星》MV，雖然在另外個兩個電台熱播，不過卻未能打入港台龍虎榜。（圖片來源：Edan呂爵安IG）

內地歌手張杰歌曲登榜首

MIRROR歌曲二十大不入，但上月內地歌手張杰主唱劇集《號手就位》主題曲《向前衝》卻爆冷入榜，上榜超過一個月後突然躍升十五級成為冠軍歌（21/8-27/8)﹗

上月內地歌手張杰首《向前衝》突然登上中文歌曲龍虎榜冠軍﹗Anson Lo主唱《大叔的愛》片尾曲《不可愛教主》在第十四位，而阿Jer柳應廷主唱《神奇之路》則在第十位﹗（圖片來源：港台中文歌曲龍虎榜）
上月尾內地歌手張杰首《向前衝》突然登上中文歌曲龍虎榜冠軍﹗Anson Lo主唱《大叔的愛》片尾曲《不可愛教主》在第十四位，而阿Jer柳應廷主唱《神奇之路》則在第十位﹗（圖片來源：港台中文歌曲龍虎榜）
Anson Lo首《不可愛教主》上月（8月21-27日）排名第十四位﹗（圖片來源：AnsonLo@IG）
Anson Lo首《不可愛教主》上月（21/8-27/8）排名第十四位﹗（圖片來源：[email protected]
Anson Lo盧瀚霆剛推出新歌《Megahit》，未知能否打入港台龍虎榜呢？（圖片來源：）
Anson Lo盧瀚霆剛推出新歌《Megahit》，未知能否打入港台龍虎榜呢？（圖片來源：[email protected]

港台否認封殺MIRROR：一直支持樂壇

就被指封殺MIRROR一事，港台發言人回覆查詢時咁答：「沒有出現特別情況，歌曲入榜是按既定機制處理『中文歌曲龍虎榜』相關事宜，香港電台一直支持本地中文流行樂壇。」

日前阿Jer首《砂之器》成為商台903冠軍歌，阿Jer興奮表示：「今天是好日子﹗呢首歌對我黎講，意義重大﹗」不過未能打入港台龍虎榜﹗（圖片來源：柳應廷IG）
近日阿Jer首《砂之器》成為商台903冠軍歌，阿Jer興奮表示：「今天是好日子﹗呢首歌對我黎講，意義重大﹗」不過未能打入港台龍虎榜﹗（圖片來源：柳應廷IG）
（圖片來源：柳應廷IG）
（圖片來源：柳應廷IG）
Anson Kong(江熚生）及Lokmam（楊樂文）合唱《虎道門》，竟然連港台龍虎榜二十都不入。（圖片來源：楊樂文IG）
Anson Kong(江熚生）及Lokmam（楊樂文）合唱《虎道門》，連港台龍虎榜二十都不入。（圖片來源：楊樂文IG）

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