MIRROR演唱會｜姜濤談泥鯭事件 認有做得唔妥當地方：虛心接受前輩提點

MIRROR當中4位成員，包括Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Jer（柳應廷）同姜濤於今日（18日）出席於太古城舉行的MIRROR個人演唱會記者會，4子齊齊上台見大家，公布即將舉辦個人演唱會詳情，事後佢哋接受訪問，姜濤亦有就早前泥鯭事件發表感受。