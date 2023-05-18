MIRROR演唱會｜姜濤談泥鯭事件 認有做得唔妥當地方：虛心接受前輩提點
姜濤首回應泥鯭事件
MIRROR成員姜濤早前在CHILL CLUB頒獎禮奪獎後，逐一對11位成員發表感言，隨後樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）在個人Facebook發文嘲諷。被問有冇留意泥鯭事件，姜濤直言：「有有有，其實自己不嬲都對於任何前輩嘅提點，我都虛心接受嘅，老實講，因為我相信無論大家用啲咩形式、用啲咩方式去提點我，我哋自己都需要去吸收，所以多謝佢。（有冇影響情緒？）我都成日都會睇到好多嘅comment，所以都慣咗。」
早前成員AK及Stanley都有提議姜濤下次講感受講少啲，姜濤好誠實話：「啱呀，我覺得自己思考過之後都有做得唔妥當嘅地方，所以唔使佢哋提點我自己都知道了，但係都係嗰句，用最真誠嘅心去表達自己想表達嘅嘢，希望唔會傷害到任何人就得。」談到姜糖對泥鯭事件不滿，姜濤補充一點：「希望彼此大家都一齊成長，因為我成日都話人無完美，所以我自己都有做得唔妥當嘅地方，自己都會去反省，所以希望大家都可以同我哋一齊成長。」
Anson Lo腸胃炎未睇醫生
MIRROR四子姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、柳應廷(Jer)及呂爵安(Edan)早前在馬來西亞順利完成《One Love Asia Festival 2023馬來西亞站》演出，不過Anson Lo臨開騷前患腸胃炎，他表示：「仲係屙緊，個肚搞緊，keep住食藥，嚟緊呢一兩日會睇醫生，因為可能馬拉嗰邊返嚟仲未清，冇睇醫生，嚟緊呢一兩日要睇醫生，同埋有啲胃痛，問醫生專業意見好啲。」至於腰患方面，Anson Lo透露有定期做物理治療，唔會100%好返，會以保養形式治理。
姜濤自爆上The First Take緊張 Edan：冇咗我爭啲囉
繼柳應廷和李駿傑在日本音樂頻道The First Take（TFT）中演唱〈人類群星閃耀時〉後，昨晚TFT再釋出加入了盧瀚霆及姜濤的〈Rumours〉4人合唱版本。Jer表示：「好開心，可以上到呢個國際平台可以俾人睇到，其實香港有隊組合叫MIRROR，希望大家可以透過我哋今次嘅表演去了解到之前出過嘅歌，去了解到我哋。」姜濤回應錄音好緊張：「啲人話僵硬嘅僵呀嘛 因為真係一take過，所以唔想聲音上唔上有任何嘅閃失 ，可能肢體上就唔好諗咁多，我唔想有啲咩嘅失誤，令到大家都唔好，所以大家想令件事好。」問到會畀自己幾多分，冇份參與嘅Edan搞笑說：「我會俾自己10分！（你覺得我哋幾分？）冇咗我爭啲囉，99分囉！」被追問想唔想參與TFT？Edan：「都想嘅，但同時又擔心驚自己handle唔到，下次囉，有機會嘅，我見阿Lo同佢一齊拍盗月者不停練和音，所以睇得出大家好緊張 可能如果我有份唱都會超緊張 。」
聘請團隊監察安全措施
打頭陣開個唱號Jer坦言期待，流程已大致定好，細節將再調整。另外，MIRROR演唱會去年發生嚴重意外，舞台安全問題再次引起全城關注。至於有關是次個人演唱會機關安排和安全措施，Jer表示：「今次安全方面，公司都特別請咗一個團隊去監察一啲安全措施，咁所以我哋可以專心喺舞台做到演出，我哋專注表演就ok。」
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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