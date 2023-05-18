MIRROR 個人演唱會 姜濤Anson Lo Edan Jer 開騷詳情公開

MIRROR當中4位成員，包括Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Jer（柳應廷）同姜濤於今日（18日）出席於太古城舉行的MIRROR個人演唱會記者會，4子齊齊上台見大家，公布即將舉辦個人演唱會《FWD 富衛保險10周年 x HKT 呈獻：MIRROR ”In My Sight” Solo Concert 2023/24》 票價: $1,080 / $880 / $580 。首先，Jer柳應廷會喺7月7至9日於會展舉行3場演唱會，之後會係Anson Lo喺7月23-25日、姜濤喺8月3-5日同Edan喺8月26-27日，3名成員都會喺亞博開騷。至於另外2名成員Ian（陳卓賢）同AK（江𤒹生）未有出席，但有拍片叫大家多多支持，而佢哋將會喺下年夏天先舉行個人演唱會。