MIRROR 個人演唱會 姜濤Anson Lo Edan Jer 開騷詳情公開
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MIRROR當中4位成員，包括Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Jer（柳應廷）同姜濤於今日（18日）出席於太古城舉行的MIRROR個人演唱會記者會，4子齊齊上台見大家，公布即將舉辦個人演唱會《FWD 富衛保險10周年 x HKT 呈獻：MIRROR ”In My Sight” Solo Concert 2023/24》 票價: $1,080 / $880 / $580 。首先，Jer柳應廷會喺7月7至9日於會展舉行3場演唱會，之後會係Anson Lo喺7月23-25日、姜濤喺8月3-5日同Edan喺8月26-27日，3名成員都會喺亞博開騷。至於另外2名成員Ian（陳卓賢）同AK（江𤒹生）未有出席，但有拍片叫大家多多支持，而佢哋將會喺下年夏天先舉行個人演唱會。
Jer 個人演唱會 舉行日期：7月7至9日 地點：會展hall 5BC
Jer：好緊張，因為自己都期待同埋籌備咗好耐，由一出道嘅第一年已經儲定咗好多個歌，想喺自己演唱會唱，至於個主題就會遲啲先至公布，不過會有跳舞嘅Jer！
Anson Lo 個人演唱會 舉行日期：7月23-25日 地點：亞洲國際博覽館Arena
Anson Lo ：我三場個人演唱會嘅特色，大家唔止見到一個Anson Lo，會見到好多個Lo，其他唔劇透得，大家入場就會見到好多個Lo啦！
姜濤 個人演唱會 舉行日期：8月3-5日 地點：亞洲國際博覽館Arena
姜濤：好希望表達自己嘅一啲思想，但除咗呢一樣嘢，最重要都係做好自己基本嘢先，做好啲歌同舞，好希望喺演唱會俾大家見到自己嘅進步！至於挑戰，睇吓自己請唔請到自己想請嘅人！
Edan 個人演唱會 舉行日期：8月26-27日 地點：亞洲國際博覽館Arena
Edan：個心情係嚇親，起碼有二十幾首歌準備，所以要做多啲歌，至於會唔會搵人坐鎮，暫時未構思好，希望大家期待下、希望搵到自己好fd同好欣賞嘅人合作！
Ian同AK拍片見大家
Ian（陳卓賢）同AK（江𤒹生）未有出席，但有拍片叫大家多多支持，而佢哋將會喺下年夏天先舉行個人演唱會，Ian同AK仲話要保持神秘感，叫大家期待一下。
鏡粉逼爆太古城
現場可見，不少鏡粉在場支持偶像，聲勢浩大！
首場將會設為MIRO場
主辦方亦都公布每名成員個人演唱會嘅頭場將會設為MIRO場，當中7成門票將會設為MIRROR官方歌迷會會員MIRO優先訂票，而其他場次嘅7成門票將會公開發售。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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撰文：東方新地圖片來源：網上圖片、東方新地