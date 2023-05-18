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MIRROR 個人演唱會 姜濤Anson Lo Edan Jer 開騷詳情公開

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MIRROR當中4位成員，包括Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Jer（柳應廷）同姜濤於今日（18日）出席於太古城舉行的MIRROR個人演唱會記者會，4子齊齊上台見大家，公布即將舉辦個人演唱會《FWD 富衛保險10周年 x HKT 呈獻：MIRROR ”In My Sight” Solo Concert 2023/24》 票價: $1,080 / $880 / $580 。首先，Jer柳應廷會喺7月7至9日於會展舉行3場演唱會，之後會係Anson Lo喺7月23-25日、姜濤喺8月3-5日同Edan喺8月26-27日，3名成員都會喺亞博開騷。至於另外2名成員Ian（陳卓賢）同AK（江𤒹生）未有出席，但有拍片叫大家多多支持，而佢哋將會喺下年夏天先舉行個人演唱會。

mirror 演唱會 演唱會詳情公開了！
演唱會詳情公開了！（圖片來源：網上圖片）
mirror 演唱會 mirror 個人演唱會 4位成員出場了！
4位成員出場了！（圖片來源：網上圖片）
mirror 演唱會 mirror 個人演唱會 4位成員出場了！
4位成員出場了！（圖片來源：網上圖片）
mirror 演唱會 mirror 個人演唱會 姜濤、Anson Lo出場了！
姜濤、Anson Lo出場了！（圖片來源：網上圖片）
mirror 演唱會 mirror 個人演唱會 姜濤、Anson Lo、Edan和Jer出席於太古城舉行的MIRROR個人演唱會記者會
姜濤、Anson Lo、Edan和Jer出席於太古城舉行的MIRROR個人演唱會記者會（圖片來源：網上圖片）

Jer 個人演唱會 舉行日期：7月7至9日 地點：會展hall 5BC

Jer：好緊張，因為自己都期待同埋籌備咗好耐，由一出道嘅第一年已經儲定咗好多個歌，想喺自己演唱會唱，至於個主題就會遲啲先至公布，不過會有跳舞嘅Jer！

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Jer （圖片來源：網上圖片）

Anson Lo 個人演唱會 舉行日期：7月23-25日 地點：亞洲國際博覽館Arena

Anson Lo ：我三場個人演唱會嘅特色，大家唔止見到一個Anson Lo，會見到好多個Lo，其他唔劇透得，大家入場就會見到好多個Lo啦！

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Anson Lo（圖片來源：網上圖片）

姜濤 個人演唱會 舉行日期：8月3-5日 地點：亞洲國際博覽館Arena

姜濤：好希望表達自己嘅一啲思想，但除咗呢一樣嘢，最重要都係做好自己基本嘢先，做好啲歌同舞，好希望喺演唱會俾大家見到自己嘅進步！至於挑戰，睇吓自己請唔請到自己想請嘅人！

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姜濤（圖片來源：網上圖片）

Edan 個人演唱會 舉行日期：8月26-27日 地點：亞洲國際博覽館Arena

Edan：個心情係嚇親，起碼有二十幾首歌準備，所以要做多啲歌，至於會唔會搵人坐鎮，暫時未構思好，希望大家期待下、希望搵到自己好fd同好欣賞嘅人合作！

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Edan（圖片來源：網上圖片）

Ian同AK拍片見大家

Ian（陳卓賢）同AK（江𤒹生）未有出席，但有拍片叫大家多多支持，而佢哋將會喺下年夏天先舉行個人演唱會，Ian同AK仲話要保持神秘感，叫大家期待一下。

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Ian同AK仲話要保持神秘感，叫大家期待一下。（圖片來源：網上圖片）
mirror 演唱會 mirror 個人演唱會 萬眾期待！
萬眾期待！（圖片來源：東方新地）

鏡粉逼爆太古城

現場可見，不少鏡粉在場支持偶像，聲勢浩大！

mirror 演唱會 mirror 個人演唱會 每一層都有粉絲！
每一層都有粉絲！（圖片來源：東方新地）
mirror 演唱會 mirror 個人演唱會 齊撐自己偶像！
齊撐自己偶像！（圖片來源：東方新地）
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（圖片來源：東方新地）
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（圖片來源：東方新地）
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（圖片來源：東方新地）
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（圖片來源：網上圖片）
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（圖片來源：網上圖片）

首場將會設為MIRO場

主辦方亦都公布每名成員個人演唱會嘅頭場將會設為MIRO場，當中7成門票將會設為MIRROR官方歌迷會會員MIRO優先訂票，而其他場次嘅7成門票將會公開發售。

mirror 演唱會 mirror 個人演唱會 姜濤 演唱會 姜濤 花姐 鄭秀文 KOL
（圖片來源：IG＠keung_show）
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（圖片來源：[email protected]_show）
mirror 演唱會 mirror 個人演唱會 姜濤 演唱會 姜濤 花姐 MIRROR 昨天因為感冒而缺席《全民造星5》的AK都有出席活動。
（圖片來源：東方新地）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
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撰文：東方新地圖片來源：網上圖片、東方新地

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