MIRROR演唱會｜記者會6大重點 巡迴共門9站 邀請阿Mo要睇本人意願
1.巡迴演唱會開9站 上半年走匀亞洲 歐洲 北美洲
MIRROR在記者會上公開了巡迴演唱會的詳情，今次演唱會將會在亞洲、歐洲以及北美洲，共9個地方舉行。亞洲包括：香港、澳門、新加坡、吉隆坡；歐洲包括：倫敦、曼徹斯特、洛杉磯；北美洲則包括：三藩市、紐約、多倫多，目前暫定每個地方開一場，並預計會在2024上半年完成演出。各站巡迴演出的資料將於稍後公布，而各位粉絲們現時亦可於https://concerttour2024.mirrorweare.com/tc查閱。
2.演唱會準備進度 海外新items有待商議
當被記者問到演唱會的準備進度時，隊長Lokman（楊樂文）表示：「如火如荼，密鑼緊鼓，行程滿滿」，又透露現時的進度：「排緊舞，就嚟準備Band rehearsal」。Lokman亦透露演唱會依舊會有小組表演，更大爆今次的小組會有驚喜，是意想不到的組合。而被問到海外演唱會會否有特別表演時，副隊長（江𤒹生）則表示：「大致上可能一樣，但係都可以會有唔同」，並表示要待香港場完成後再商議。
3.成員密密出歌 Tiger或有機會成下位solo
每逢演唱會前夕，MIRROR成員們都會盡量出多一兩首歌。早前被傳是下位出solo的Tiger（邱傲然）稱：「等緊安排」，並表示：「距離演唱會仲有一個月，到時就會知」，為是否出solo一事保持神秘感。而於上月中推出新歌《夜視鏡》的Ian（陳卓賢），亦於訪問時透露：「如無意外就應該呢個禮拜撞到出黎（推出）」，不過就非常口密唔肯公布是否跳唱歌。而正在進行新歌MV拍攝的Anson Lo（盧瀚霆），則透露新歌的推出日期會是演唱會前：「如無意外都會係1月頭出」。
4.《社內相親》親熱戲fans唔夠喉 狂追幕後花絮
上星期播完的翻拍劇《社內相親》有不少的親熱場口，粉絲們亦對Anson Lo和Edan在劇中的親熱戲表示「唔夠喉」，紛紛跪求推出幕後花絮版本。而Anson Lo則怕醜表示：「點到即至，學導演話齋要比啲相像空間大家」，更稱目前播出的場口的數量和激烈程度都與韓版差不多。而Edan則表示：「唔夠喉好過太多」，更稱「其他鏡頭可能冇咁好睇，導演應該揀咗啲最精髓嘅畫面」。
5.姜濤認有收通知做林海峰演唱會嘉賓
早前現身林海峰演唱會擔任嘉賓的姜濤，在今日見記者時亦有回應此事：「一開始係有收到通知做嘉賓，但係因為團嘅彩排好多，所以一直都冇confirm」，更表示當日是拍完MV後才去演唱會現場。對於姜濤曾表示演唱會前不會擔任嘉賓一事，外界有不少人都認為姜濤今次現身林海峰演唱會，是否與即將舉辦的叱咤頒獎禮有利益關係時，他則未有回應，並由Anson Kong代為表示：「呢啲嘢1月1號就會知」。
6.12子喜聞阿Mo可出院短聚 睇演唱會要尊重本人意願
去年因MIRROR紅館演唱會嚴重受傷的dancer李啟言（阿Mo），早前可以短暫出院與摯友見面，對此MIRROR成員們都表示喜聞阿Mo的情況有改善。而當被記者問及會否邀請阿Mo去睇演唱會時，Anson Kong則表示：「呢啲要睇翻佢哋意願」，以阿Mo及其家人的想法為主。而到醫院探望阿Mo一事則仍然有待公司安排。
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