Mirror 演唱會疑綵排出意外舞蹈員黑畫面抗議 AK出面調停證實亂局？
Dancer黑畫面大控訴
MIRROR為了今日（25日）的演唱會，團隊上下非常著緊，為了讓今次「成績表」靚靚仔仔，更推掉過去一個月的工作；爭取更多時間綵排，到紅館日以繼夜地練習。然而綵排的意外並無減少，開騷前一晚更因為意外太多而令整個團隊需要暫停練習從頭商議；重新開始綵排後，竟再出意外，有人因為踩台板令其中一位舞蹈員受傷，其後疑有人將責任推往為MIRROR舞蹈員身上，舞蹈員不滿隨之爆發，為了抗議他們在IG限時動態均展示全黑的畫面。
影響了團隊士氣因此大受影響，有dancer更因忍唔住，以黑畫面伴粗口字評論總綵排，其他成員就也不甘示弱︰「其實執生真係唔係無敵，執到可以笑下，執唔到呢？咩都唔知，我都唔知點執。」、「俾返少少專業，帶個腦返工，話晒都食鹽多過人地食米，唔好下下都話執3，執你老X咩！」、「自跳舞以來，感受最差的一天。」、「用我哋條命去滿足你哋嘅自私自利，一次事故睇清人性醜惡。」由於伴跳舞團隊是與MIRROR關係甚好，有指以上的抱怨是針對製作單位監製。
疑有人唔識操作機關
據知情人士透露，今次MIRROR表演的舞台機關眾多，眾人需等所有機關搭好才能開始綵排。加上演唱會的流程仍然未定，一眾表演人員的綵排的時間其實不多。據了解，由於有在場工作人員大意，機關常有開錯掣的情況，導致意外頻生，也令綵排多次中斷，有份參與表演的工作人員坦言「直情驚啲機關搞到會再有人出事。」
AK默認出意外
AK（江𤒹生）則於今早在社交媒體IG連出兩PO安撫眾舞蹈員︰「致所有dancer，每場表演你們都使出渾身解數在我們背後支持住我哋，沒有你們演唱會一定失色不少。在我心中，你們也是主角，一齊加油，我哋有全港最優秀嘅舞者，一齊完成呢個騷。AK亦默認昨日出了意外，形容是人為問題︰「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽。」Stanley亦上載MIRROR的海報留言說︰「一定要順順利利，平平安安！」姜濤同樣在限時動態希望眾人可以平安，但很快便刪除。至於經理人兼演唱會導演的花姐則一如以往以黑底白字寫下當日心情︰「明天大家一起努力。」
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