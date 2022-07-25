Mirror 演唱會疑綵排出意外舞蹈員黑畫面抗議 AK出面調停證實亂局？

MIRROR一連12場紅館演唱會將於今晚（25日）正式開鑼，團隊上下就今次表演隆重其事，連日來不斷為演出反覆練習。在昨日的總綵排中，有人因為踩台板令其中一位舞蹈員受傷；事件發生後更有人將責任推到MIRROR的舞蹈員身上，反令舞蹈員群起爆發不滿，更在IG上群起以黑畫面抗議。