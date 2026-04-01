爆MIRROR演唱會黑幕 報料人轟《東張》講大話 網民：TVB都要靠鏡仔爭流量！
MIRROR演唱會攝影師被指偷關他人設備
事件源於有攝影師在社交平台爆料，指某場MIRROR演唱會期間，有大會攝影師疑似刻意干擾其他單位的拍攝設備。受害攝影師表示，當晚以Set Cam長時間連續拍攝為主，但完場後竟然發現一支相機突然停機，導致關鍵畫面缺失。由於當晚要即時交片，幾乎「冇貨交」，幸好尚有其他畫面和備用素材補救。其後翻查現場設備及另一部360相機畫面，發現有人伸手關掉該台相機，受影響的攝影師直言「推推撞撞可以話唔小心，但今次係有片為證」。
受害攝影師現身還原真相引發同行共鳴
受害攝影師隨後現身帖文還原真相，表示本來同場各自工作、互不相干，最初以為是意外，直至後期檢查片段先發現並非如此。他原不打算公開，但在朋友追問下，才知原來不少同行都曾遇過類似不公平對待。他強調，公開事件的目的並非針對個別單位，而是不想再有同行重蹈覆轍，若當晚沒有備機，後果不堪設想。事件觸發大量攝影師留言，有人表示「影咗咁多年，終於有人影到佢嘅行為」、「啱啱入行畀佢蝦過」、「終於時機到」，顯示相關做法多年來屢被私下投訴，卻一直未見改善。
涉事攝影師否認刻意干擾反引更多質疑
被指涉事的攝影師「C」其後留言回應，表示當時現場已放置三部錄影設備，她同時負責影相及拍片，需要監看台上情況並檢查器材電量與運作。她指有一部Sony設備停止運作屬常見狀況，否認刻意干擾他人，亦認為影片字幕屬外界想像，「不需要再解釋」。惟其解釋未能平息爭議，反而引來更多同行質疑，直指問題核心是「為何會觸碰並關停他人設備」，並要求正面回應。
《東張西望》收料後失約報料人怒轟抽水
事件發展至此本已夠戲劇性，但報料人向《東張西望》報料後的遭遇，卻令整件事變得更加複雜。報料人指控該位攝影師的行為，又指苦主有很多，惟《東張》受理後，東張卻指報料人聲稱沒有時間後失約，加上原片片主不願意出片，最終《東張》無法處理事件。但報料人隨後在社交平台怒轟《東張西望》，指「我講明11點要工作，你話再約日子，第2朝你回覆我『如果沒片沒證據抱歉不能處理』，而家就話我失約，TVB垃圾係有原因」。
網民炮轟《東張》借MIRROR名義搶流量
報料人的怒轟引發網民熱烈討論，紛紛炮轟《東張西望》的做法。有網民直指「東張好明顯只想拎個流量tag：MIRROR」、「TVB都要靠鏡仔爭流量，證明個台有幾廢」、「呢啲台乘機擺MIRROR個名出嚟，想轉移視線係隔離台嘅攝影師，明明佢就做好多演唱會攝影」。更有人質疑報料人「出啲唔出啲，顯到你好似好心虛咁，睇返你哋啲對話紀錄，似乎你冇徵求片主同意」，認為整件事各方都有問題。
攝影界競爭黑幕曝光引發行業反思
今次事件不僅揭露了演唱會攝影師之間的競爭黑幕，更暴露出傳統媒體為求流量不擇手段的操作手法。攝影界內部長期存在的不公平競爭問題終於浮出水面，多名攝影師現身指控類似經歷，顯示問題並非個別事件。同時，《東張西望》被指借MIRROR名義抽水的做法，也反映出傳統媒體在數碼時代面對收視壓力時的無奈與爭議手段。事件持續發酵，相信會對演唱會攝影行業的職業操守和媒體報導倫理帶來深遠影響。