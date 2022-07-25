MIRROR演唱會︳現場直擊買紀念品盛況 紅館首次「實名制」入場需時幾耐？
買紀念品流程順暢
官方為咗令MIRROR粉絲買紀念品流程更順暢，現場銷售處僅發售五款演唱會周邊，當中包括手燈、購物袋、撥扇、毛巾及兩款t-shirt，更限持有當日演唱會門票兼網上成功預約先有機會買到心頭好。 下午五時，現場溫度高達35度，熱焫焫天氣完全無阻MIRROR粉絲支持鏡仔，有秩序地入紀念品區買MIRROR紀念品。照現場所見，下午5點可左右人流未算太多，基本上按預約時間內進，整個購物體驗良好，惟有粉絲表示若能即場購買，不用網上預約會更好。另一方面，其實The one 及時代廣場均設有pop-up Store可購買紀念品，似乎成功分散了紅館場外的排隊人流。
紀念品價錢： 手燈$360(不包電池）
購物袋$20
撥扇$80
毛巾$120
T-shirt $280
實名制入場安排順暢 門票檢查站三分鐘完成核實
MIRROR紅館演唱會上年未正式宣布舉行，網上已經有一大堆「黃牛黨」預告有飛賣，最新門票炒價更高達44萬。為打擊炒風，康文署轄下場地首次以實名制方式公開發售演唱會門票，有鏡粉表示成功買到門票就好似中咗六合彩三獎一樣咁開心。今晚入場前，工作人員會先檢查實名制持票者門票、身份證，核實後會戴上手帶及蓋手印。 接受訪問的劉小姐表示滿意大會安排，「頭先只係拎身份證、門票俾工作人員，對一對資料，戴埋手帶同吸個印仔，三分鐘度就完成。」
MIRROR演唱會｜門票最高炒至44萬 姜濤國際歌迷會捲黃牛風波涉款逾百萬
男團MIRROR的12場紅館演唱會星期一（25/7）開鑼，有報道指有歌迷早前經「姜濤國際歌迷會」購買MIRROR飛，但近日收到歌迷會通知，因有人舉報他們涉嫌炒飛，所有門票已被扣起，無法提供門票，歌迷會將全數退款給受影響歌迷。有粉絲指歌迷會交代不清，加上購票須提供個人資料，擔心資料外洩。
黃牛飛最高炒到44萬元
MIRROR繼上年在九展舉行「MIRROR “ONE & ALL”LIVE 2021」後，今年正式登上紅館，於7月25日至31日、8月2日至6日舉行12場演唱會，政府試行實名制以打擊炒風，惟成效甚微。有鏡粉指網上有黃牛開價每張門票6萬元，更有二手網上平台標價44萬元，非常誇張！而普遍炒價亦升至大約10倍或以上，原價$480的門票一度炒至約$6,000，而原價$1,280的門票亦高見$7,000或以上。
手續費120元票源成謎
關於「姜濤國際歌迷會」涉炒飛的亂局，據知，有受影響歌迷指6月頭有「姜濤國際歌迷會」的Admin聯絡他，表示可代購MIRROR演唱會門票，他向歌迷會購買8張1,280元門票，每張另加120元手續費，他當時立即過數給Admin，但直到7月21日，歌迷會方面表示「冇飛退款」，該粉絲追問下發現歌迷會門票來源根本不是MakerVille。
逾百粉絲購票未收退款
該受影響粉絲表示「姜濤國際歌迷會」的Admin是經一個第三者購買，而不是直接經MakerVille。該粉絲激動表示並非退錢就能解決問題，他需要的是歌迷會一個詳細交代，包括第三者身份。該受影響粉絲表示7月23日已收到退款，但仍有幾百位粉絲已付款，合計約百多萬元已轉至第三方，仍未收到退款。
姜濤國際歌迷會否認欺詐
姜濤國際歌迷會的IG寫明非官方fanclub，並對代購門票事件發聲明：「姜濤國際歌迷會並非外傳的炒飛黨、欺詐集團，我們只是一班普通的姜糖聚在一起圍爐取暖。姜濤國際歌迷會從來沒有收取任何會費、或集資金錢，何來欺詐？請不要以此作出任何網絡上攻擊和欺凌。給有心人借事件發大。」
涉事歌迷會稱已安排退款
姜濤國際歌迷會在聲明中指：「今次演唱會門票事件，當我們知道第三方門票出問題後，已通知所有會員，即時安排退票，並已在24小時内全數退回，包括門票價值和行政費。另外有關收集個人資料，在填寫google form時，已清楚寫明我們不會向第三方提供任何會員個人資料。個人資料在退票後已全部消毀。」
姜濤香港後援會撇清關係
「姜濤香港後援會」在facebook發聲明：「本會乃姜濤唯一認可的後援會。其他非官方粉絲團體/歌迷會名稱涉及誤導成份，其所做的任何行為與事情全部與本會無關。報道中的姜濤國際歌迷會，其一切活動及行為均與姜濤及本會無關。」
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