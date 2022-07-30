MIRROR演唱會丨蕭定一揭熒光幕倒冧內幕 直斥「協興隆」需負責任
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MIRROR演唱會第4場發生嚴重事故，舞蹈員阿Mo（李啟言）與阿Fung（張梓峯）因為舞台電視倒冧而受傷，當中阿Mo更傷及頸椎神經，最壞情況可谐導致下半身癱瘓。
MIRROR演唱會丨蕭定一YouTube大爆意外內幕 指「協興隆」需負責任！
今次演唱會舞台機械的「協興隆舞台工程有限公司」昨晚（28日）出聲明澄清，指意外機關與自己公司無關，但資深製作人蕭定一就於29日拍片上載至YouTube，討論是次意外最大責任權到底誰屬，當中他直指「協興隆」責無旁貸。
新器材引致出事？
蕭定一表示曾向圈內人士八卦，根據內部一些工作人員的回覆，指好大機會是因為是次演唱會入了一批新的機械器材，該批器材為用來拉動鐵鏈吊起物件的圓圈。而這批新的圓圈質量可能有問題而導致今次的意外，不過他都補充指該消息也只是在內部工作人員之間相傳。
巨幕少了一樣裝置？！
要吊起巨型屏幕正常應該需要左右鐵鏈再加上中間的威也裝置，就算突然墜落也有威也吊住可以停一停。但蕭定一就指：「咁點解今次無加嗰條威也呢？大家覺得係好嘅問題嚟。因為吊咁重嘢通常中間一定會加一條威也以防佢跌，估唔到今次真係跌，而今次真係無喺中間加條威也喎，所以等獨立調查完之後，我覺得呢件事個結果就會好清楚。但係無論如何，協興隆又好、藝能又好、監製導演又好，甚至乎政府機電工程署嚟講，全部都係好有問題。」。
睇睇蕭定一點講～