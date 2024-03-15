MIRROR英國演唱會｜花姐警告Edan不要得罪佢 仲話要報仇！
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MIRROR首個世界巡迴演唱會《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》英國站於3月14日在曼徹斯特AO Arena熱力開唱，鏡粉們的熱情支持，場內外應援熱潮一浪高過一浪，成為全城焦點。另一方面，經理人花姐（黃慧君）也有同行跟隨整個巡迴演唱會，花姐今日在社交平台曬出一張呂爵安（Edan）疑在後台化妝間睡着了的黑圖，相當爆笑！
花姐警告Edan不要得罪佢！
另一方面，經理人花姐（黃慧君）也有同行跟隨整個巡迴演唱會，花姐今日在社交平台曬出一張呂爵安（Edan）疑在後台化妝間睡着了的黑圖，惟她以4個Emoji公仔遮去Edan的臉及上半身，留言警告Edan不要得罪她。
花姐用四個表情符號遮住了Edan的臉和上半身，並留言警告Edan不要得罪她。花姐說：「你得罪我一次，我就拿走一個表情符號。完成兩場英國演出後開始報仇！」
完騷後，Edan在IG亦有晒出自拍答謝粉絲們：「edanlui巡迴首站英國順利完成！希望好快可以再有機會見到大家！再次多謝大家對我哋嘅厚愛！！Hope u guys enjoy it」
鏡粉場內氣氛勁爆
在曼城，鏡粉們展現了無比的創意和熱情。由於AO Arena場外未能設置大型打卡裝置，鏡粉們自發性地發揮創意，自製各式應援物品，從流動相框到宣傳海報，無不展現對MIRROR的熱愛。另一方面，場內氣氛勁爆，一浪高過一浪。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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圖片來源：東方新地、IG@ahfa0908、IG@edanlui