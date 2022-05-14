MIRROR演唱會｜鏡粉轟ViuTV歛財2千萬會費派得5千飛抽籤：當Fans係乞衣？
MIRROR將於今年7月舉行首個紅館演唱會（共10場），大批鏡粉爭相加入官方歌迷會成為MIRO，除了是表示支持之外，相信部分人亦為求搶飛，昨日MIRROR社交平台出post指有2500名額（共5000門票）予鏡粉抽籤，隨即惹來不滿，指供給歌迷會的抽籤門票太少，更有鏡粉留言每人夾一千元籌夠5千萬要求加場。
MIRROR十場演唱會派得5千飛抽籤惹怒鏡粉：點解要當fans係乞衣？
MIRROR 7月開首個紅館騷一票難求是常識吧，鏡粉為此加入官方歌迷會希望求得一票，可是日前官方歌迷只撥出2500名額（共5000門票）予MIRO(官方鏡粉）抽籤，隨即惹怒MIRO及網民。其實在此之前，早有報道指今次開辦MIRO，以每人$440年費去計，已集資超過2000萬，所以對於今次的「有限」名額，網民紛紛留言：「點解要當fans係乞衣咁？施捨5000張飛，有幾多人因為咁入左FC？」、「十場先得2500（名額），一場2500（名額）就差唔多」、「cap水cap咗二千萬都算，問題係完全無真正為鏡粉著想過」、「2500 真係想講粗口」。
鏡粉怒火中燒豪言：我哋籌夠5千萬畀你，夠開幾多場？你講！
鏡粉不滿官方歌迷會派得5000飛，除了覺得「真．鏡粉」不被重視之外，另一主因就是他們每人以440元年費入會，據知歌迷官會成立3日已有超過5萬人參加。有鏡粉抓住這一點批評ViuTV斂財，並計數指光是歌迷會會費已為ViuTV帶來約2千萬現金流，為何無法舉行鏡粉專場或加場讓真鏡粉入場支持，更豪言集資5千萬要求加場。（詳見下圖）
2千萬夠唔夠開紅館？
鏡粉豪言集資要求加場，又指歌迷會歛財2千多萬，到底開一場紅館騷要幾錢？其實都有數得計。
紅館場租是5.5萬或總門票收益的20％，今次MIRROR演唱會票價分$1280/$880/$480，以中位數$880計算，當賣晒12,500個座位（未計受疫情影響而限制入座），總收益的20％大約是2百萬。再加上各方面技術人員人工、台燈聲、樂手、保安、膳食等等，其實可能都有數圍，不過能否賺錢則是非知之數。