MIRROR演唱會 | 前夫關注組「反口」押後關閉群組 網民唔鬧仲要好尊敬
前夫關注組決定延遲關閉群組
原定一連12場的MIRROR演唱會在28日發生嚴重事故後，宣佈取消餘下8場演唱會。演唱會開始之前，因為演唱會的安排而感到不滿的「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」版主曾經決定在演唱會結束後關閉群組，但當演唱會發生嚴重事故之後，版主決定延遲關閉群組。
押後關閉群組 全因「1理由」
版主RC發文表示，他決定現在並不是關閉群組的好時機：「我prefer happy ending，演唱會未完 我地嘅責任都未完。勿忘初衷，我開group嘅時候係想大家都開心，之後close group嘅時候大家依然都開心，亦都係唯一目的！」
呼籲網民不要參加「眾籌」
版主RC在文中寫道：「喺未有正式調查結果出嚟之前，希望大家將怒火保留住唔好吹熄，香港人唔好咁善忘，今次事件一定要有人負責。」他亦呼籲網民不要參加坊間的「眾籌」，Soching和ERROR肥仔都表示他們並沒有為阿Mo發起眾籌活動，希望大家能夠小心，不要「被人濫用善意」。
網民表示贊成決定
當版主宣佈押後關閉群組公告之後，一眾網民紛紛留言表示支持版主決定，表示版主並非「反口」，而是體恤民情，同時感激版主願意與12子和粉絲們共渡難關。
版主宣佈押後關閉群組全文：
事情發生咗幾日
希望大家嘅情緒都可以稍為平復
各位仲有漫長嘅路要行
以下3樣嘢係我同兩位admin商量後得出嘅共識：
1）呢幾日有好多post同pm係同姦夫打氣
開group以嚟我都堅持呢度係前夫group唔係fc
所以嗰d post我唔可以出
但姜太同我講大家需要一個出口
一陣我會將已投稿嘅我會cap低一次過出哂
如果你有說話未曾講
可以去嗰d post集中留言講
2）喺未有正式調查結果出嚟之前
希望大家將怒火保留住唔好吹熄
香港人唔好咁善忘
今次事件一定要有人負責
琴日soching同肥仔都講過佢地無為呀mo眾籌
請大家唔好比人濫用你地嘅善意
3）你話我反口就反口啦
但我地認為而加唔係適當時候close group
我prefer happy ending
演唱會未完 我地嘅責任都未完
勿忘初衷，我開group嘅時候係想大家都開心，之後close group嘅時候大家依然都開心，亦都係唯一目的！
#mo早日康復
RC 31/7 13:15
「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」曾宣佈永久關閉
這個人數超過35萬人的群組，在去年7月3日成立，影響力強大，管理員為今次演唱會售票安排大感不滿，發文指鏡粉在MIRROR需要支持時一向出盡全力，但是次安排卻令人失望：「一睇個Floor plan，喂黑洞咁嘅樣嘅？」買到飛的機會極微。
「我哋成日鬧黃牛 你哋就自己做大黃牛」
管理員列出是次主辦單位的多宗罪，以比喻方式指出鏡粉需要光顧多個贊助商，才有機會抽到演唱會飛。據悉在日前售票日結束後，香港電訊推出MIRROR演唱會門票抽奬活動，被抽中後需於指定時間選購指定的服務計劃，才可以獲得指定的門票兩張。
狠批主辦單位「食相難睇」
管理員認為主辦單位的食相難睇，貼文下亦有不少網民表示失望，反映面對無限的「321」、 呆望電腦十個鐘，仍然一無所獲。管理員直言：「我哋成日鬧黃牛，你哋就自己做大黃牛。唔洗驚，今次實有人睇架，下次？唔知嚕。」相關貼文不足兩小時已引來1.5萬個讚好。
群組將於MIRROR演唱會後永久關閉
組員大表支持 對於群組管理員的申訴，不少群組成員都分享自己的心聲，不少聲音認為主辦單位今次真係過份咗！ 發文後三小時已有超過4,000留言回應，以下是精選留言：
「Can’t Agree more! 衰過施捨！殺雞取卵！為咗賺錢，完全犧牲左Mirror，令成件事變得Negative」
「今次紅館買飛事件，令我感覺自己，好似中咗祈福黨。 」
「完全明白 公司同贊助商可唔可以明白 冇鏡粉支持 公司嘅「重要資產」什麼都不是， 食相真係好肉酸…申請MOX，為演唱會，最後等咗四個鐘，乜都冇。 俾錢做Miro會員，得個吉。 實名制公售，坐係電腦面前10個鐘，買唔到，而家仲要我HKT 課唔知幾多金……我真係覺得好攰，過埋今次，紅館⋯⋯真係想放棄」
「內部認購，差不多個個歌手演唱會都有。但坐響所謂”VIP”座位上嘅，係咪真係欣賞你先黎？定因為人脈、關係、身份等，才會出現於席上？Mirror 由一步一腳印, 先黎到今時今日，真正愛佢地嘅粉絲，有需要“披荊斬棘”才能支持偶像嗎？」
「睇場演唱會好似乞你咁，又唔係免費，仆去申請咭、仆去開戶口、仆去做miro，31號玩成十個鐘尿都唔敢all多篤⋯⋯最後去123結界得個吉，鬼叫你班人想睇就要玩呢啲遊戲（吹咩）今日見到咩抽到飛仲要加監加一大堆服務，不如你打劫我地好L過啦， 可以激慶咁多人，家架下安樂啦？」
「鏡粉前夫」上過ViuTV
其實「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」嘅版主與ViuTV亦有淵源，早在群組成立初期，就曾帶領一班「鏡粉前夫」上過《又要威又要戴頭盔》節目，前夫們都好勇敢現身說法，除咗萬能KEY事件之外，仲有Staycation事件、高達音樂會事件等等，同場仲唔小心爆埋前妻啲小秘密出嚟，越講越high咁。