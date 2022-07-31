MIRROR演唱會 | 前夫關注組「反口」押後關閉群組 網民唔鬧仲要好尊敬

MIRROR在28日舉行的演唱會發生嚴重事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）被大型屏幕壓傷，情況危殆。事情發生後，MIRROR演唱會亦宣佈取消餘下8場演唱會。「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」的版主RC亦在今天（31日）宣佈表示延遲關Group的決定，表示：「演唱會未完，我地嘅責任都未完，勿忘初衷。」