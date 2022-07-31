MIRROR演唱會 | 監製Fran9與導演Mark事發後「潛水」 網民揭原來有前科
演唱會監製Fran9、導演Mark 事後齊「潛水」
MIRROR演唱會從綵排開始到正式開Show，發生了多次大大小小的意外。如此大型的演唱會，竟然意外頻生，令網民在事後非常好奇到底誰是此演唱會的監製和導演。有在場的觀眾從製作名單中發現原來監製和導演均為行內很有經驗的Fran9和Mark Cheng。
身為演唱會最高負責人之一的兩人，不但沒有公開回應意外事故事宜，更有網民發現兩人的社交平台已經轉為非公開，兩人紛紛玩「潛水」。
MIRROR踩台不足24小時即開騷
有幕後人員曾經向傳媒爆料表示今次MIRROR演唱會的舞台機關十分複雜。如此複雜的舞台正常需要10到14日時間去「踩台」，可是因為一些技術性的問題，導致MIRROR和一眾舞蹈員只能在演唱會前一天才開始進行總綵排，令一種表演者需要在踩台不足24小時的情況下正式開騷。
有指監製Fran9對舞台機關「一問三不知」
此外，幕後人員更直指監製Fran9和導演Mark在綵排時，已經表現得對舞台機關非常不熟悉。「一問三不知」的態度，加上毫不清晰的舞台指示，令當時場面變得十分混亂。他又表示Fran9曾經不理表演者的安危，要求眾人「執生」。他回憶道當時Fran9不理台上情況如何，只要Fran9要求升降台升就要升，降就要降，令一眾工作人員都感到十分不安。
鼓手連人滾落台 花姐曾炮轟監製
幕後人員亦大爆總綵排當時已經至少發生過三宗意外。一次為Stanley、Frankie、Jeremy和Jer在綵排當時，於未站穩的情況下升降台便開始降落，差點釀成大型意外。其後，亦有多個舞蹈員和樂隊成員意外跌落台下，導致輕微的皮外傷。
有消息指在綵排過後，花姐曾經向監製建議先著手解決機動安全事宜，免得釀成更多意外。然而到正式演出當日，舞台機關問題依然沒有成功解決，有傳花姐當時終於忍不住炮轟監製Fran9，說道：「呢樣嘢其實好危險喎！點解Artists未去到升降台，你就降個台？」
監製TVB出身 容祖兒演唱會都曾經搞出事
有網民指出監製Fran9和導演Mark Cheng經常一起合作，曾為容祖兒、鄭秀文、李克勤及陳柏宇等歌手製作大型演唱會。有指兩人在2019年共同監場的容祖兒演唱會亦曾經發生過機關故障問題。當時首場因為機關故障，令升降舞台和其他舞台效果都未能夠正常操作，容祖兒亦因此在台上一度落淚。
讀者留言