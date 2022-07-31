MIRROR演唱會 | 監製Fran9與導演Mark事發後「潛水」 網民揭原來有前科

MIRROR一連12場的演唱會在上週四（28日）發生嚴重意外，令舞蹈員之一阿Mo需要入進深切治療部留醫。MIRROR的演唱會其實從綵排開始已經連連發生意外，有消息指最主要原因為監製Fran9和導演Mark等人對舞台設計不熟悉，所以才會形成多次意外。兩人在事發後不但沒有作出任何回應，有網民更挖出原來過去兩人監場的演唱會亦曾經發生過機關故障！