突發！MIRROR落實2022暑期演唱會 Edan爆料「呢啲期待係值得嘅！」
Edan爆料 MIRROR落實2022演唱會「呢啲期待係值得嘅！」
疫情嚴重，本地娛樂事業近乎半癱瘓，ViuTV特別安排MIRROR成員三人一組、每逢星期五日晚開Live為大家打氣，本來以為離不開分享抗疫閒聊，點知3月11日晚上的直播就由Edan帶來令人振奮的好消息，原來花姐已經開始籌備MIRROR 2022演唱會，去年有傳MIRROR 2021的六場演唱會之後，已計劃進軍紅館，此傳言有幾會變成現實！
Edan強調消息經由花姐授權公開，一齊開Live的Jeremy及Tiger也大方分享對今次演唱會的期待，其中Tiger表示想不到去年開完6場演唱會後，轉眼又有機會在舞台上表演，雖然只是初步構思皆段，團隊已有很多想法，大家都感到興奮又期待。
消息指：暫定紅館、7月開足10場？
早在去年底，已有非官方消息指MIRROR將在7月於紅館舉辦十場演唱會 ，甚至有訂票網作出預告，但都未經ViuTV官方證實，今次由Edan爆出演唱會正在籌備，變相證實演唱會有機會於今年夏天同大家見面！
MIRROR 大事回顧｜從「三年後係到再講」，到今年將成叱吒大贏家
MIRROR 年度大事回顧｜2022年，口罩還掛在你我耳上，不少人已滿兩年沒有踏上飛機走岀香港；亦有部分人選擇離開香港，到外尋覓新發展。但正因這兩年的種種原因，讓大家多留意本地潮流，相信每個人對以下這個詞彙並不陌生，甚至有「幾時無佢哋」的想法岀現。MIRROR確實讓香港地添回了不少生氣。
MIRROR大事回顧
説起MIRROR 大爆發，要從前年年初的叱吒頒獎禮，金Jer、黑面、姜濤、蒙著咀裡說愛你等等關鍵字在各大媒體不斷岀現，他們由「邊個嚟？」、「乜水唔識」，這男團到底經歷過什麼，到底是香港人太悶，生活要尋找刺激，抑或真的是班仔爭氣，默默獲得大眾的關注及喜愛呢？
筆者覺得叱吒是個轉捩點，其次 Edan推岀了《E先生連還不幸事件》、Anson Lo 及 Ian 推岀新歌的大型廣告、三月推岀的《WARRIOR》，Chill club頒獎禮的「亞洲第一」宣言，積聚到五月演唱會鋪天蓋地的報導，讓本來對香港潮流或許不大關心的人，也留意到這群人。
但真正讓大眾認識鏡仔，前夫 Group及「海港霆三頭撈」功不可沒。前夫們分享老婆仔女的追星趣聞，自己的生活受到什麼影響，到燃起來的打卡文化，種種因素讓十二子在大眾眼球中普及。你有多少年沒聽過凌晨四點落街搶雜誌、餐餐食雞為了張鏡仔卡、每個周末出外排隊領應援物等。這些行為對筆者來說，追慣韓星會覺得很平常，但對於從未追過星的人，可是件十分新奇的事。十年前那個覺得站姐是稀有生物的年代，到今時今日人人手執相機（先不論質素技術），發覺到底追鏡行為是有多普及化。
那到底 2021 MIRROR 年度大事有甚麼呢？從兩三年前合照一張700蚊全員，到12月上弦六子MOOV LIVE 要十萬積分（約一百萬消費）也才能換取的後台合照。不只人氣及身價，廣告收益、社交平台追蹤人數無一不是十級跳。多Job當然好，你講得出的 Fashion and Beauty Brands 紛紛出現在他們身上，廣告雜誌代言品牌活動，基本上都避不開其中一塊鏡。
音樂製作上，推出Solo增至六位成員，今年每人至少推出兩首以上的個人單曲，成績不俗，破百萬千萬的觀看率，在以往不是易見之事，但幾位鏡仔的個人單曲亦能迅速突破百萬以上，在各大音樂平台佔據榜首位置。而今年鏡仔舉行共六場的演唱會更是一票難求，十二月的網上行MOOV LIVE MUSIC ON THE ROAD，票價最高達五位數（據講筆者兩天的前排位置要三萬一張，真是天價）。兩場表現狀態平均，第一次觀賞他們的現場表演，表演算穩定，或許是較近關係，筆者與同行者紛紛表示：「睇到我抖唔到氣！」讓人更期待明年七月，十二人的紅館演唱會。
今年的四首團歌，我最喜愛的必定是《WARRIOR》，編舞、MV製作、編曲，韓得嚟帶點港味，最突出的是歌詞意思。不論你怎樣解讀歌詞意思，筆者覺得，「新的古蹟新的史詩不設定義，輾轉反側即將湧出新一批幼齒」，未來由我們主宰，是否應把握每個機會，為自己下個絕不後悔的決定呢？未知來年團隊會否推出多位Solo歌手，但私心希望是Jeremy，現場表現來說，他是十二人中表現最平穩的成員，在造星決賽及新城頒獎禮上，他的穩定表現讓筆者與朋友們讚歎不絕。
而講到團魂，《調教》及演唱會是莫大的Trigger Point，令十二子的關係重新建立，重新認識對方。從訪問及活動中都看得出，他們之間的關係有不少轉變，都做到We Are One, and All In One吧。希望未來有更多機會讓十二人一同合作，最好有《MIRROR GO 3》這類團綜節目，但不要再吃蟲了。
綜藝節目、電視劇、電影，除了《男排女將》、登神CP《大叔的愛》、姜濤的《超感應學園》、Anson Lo 電影《假冒女團》外，下半年佔佔看到其他成員的參演消息。劇集《ISWIM》、《IT狗》、《季前賽》；電影《闔家辣》、《我阿媽有咗第二個》、《過時過節》等作品將在明年上映，相信2022年，大家仍能在各方面看到鏡仔身影。不論你喜歡與否，或許你是初初認識鏡仔不久，至少能讓香港樂壇增加色彩，讓大眾重投追隨偶像的時代，都不得不承認今年是鏡仔的專屬年。