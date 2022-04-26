MIRROR演唱會2022｜7月底開10場 Anson Lo賣口乖 鏡粉未買飛已勁擔心！
MIRROR演唱會2022詳情如下
《FWD 富衛保險呈獻: MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》
日期: 2022年7月25-31日、8月2-4日 (共10場)
時間: 晚上8時15分
地點: 紅磡香港體育館
票價: $1,280 / $880 / $480
主辦單位: MakerVille 及大國文化
冠名贊助: FWD富衛保險
指定贊助: HKT
聯合贊助: Katch
優先訂票: Citi The Club 及 MOX
震動大氣: 叱咤903
音樂滾動: MOOV
MIRROR演唱會2022 記者會
姜濤講完「好大」 Lokman加多句「有啲嘢」講緊乜？
今次演唱會名為《 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，隊長Lokman好識做解釋演唱會名意思：「顧名思義解做『我哋係MIRROR』之外，其實呢個『我哋』係包括埋大家。」大會司儀Shirley沈殷怡問到他們心目中紅館的模樣時，姜濤言簡意該說一句：「好大。」而Lokman又說：「係好神聖嘅地方，喺呢度開完演唱會就代表有啲嘢喇。」Anson Lo賣口乖說：「冇你哋我哋唔會上到去，所以呢個舞台係屬於大家！」
花姐賣大包叫MIRROR同鏡粉合照
有消息指原本記者會不打算安排鏡粉進場，昨夜突然通知fans club可安排不多於10人參與，記者會尾聲花姐特意安排MIRROR出場與在場鏡粉影大合照。
鏡粉最擔心有黃牛出現
由於去年MIRROR在九展的演唱會經歷連串炒飛風波，$7,000-$8,000一張飛非常普遍，最誇張更傳炒至$24,000一張，超級誇張！難怪在直播視頻下都有鏡粉反映，「最好實名登記，提防黃牛」、「魯生，各大市民想睇」、「提防黃牛就算吧啦，鏡粉幾錢都會買」，另外因為疫情關係，有網民就問：「洗唔洗打晒三針先？」擔心有冇資格！
常見問題
《MIRROR演唱會2022》如何優先訂票？
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《MIRROR演唱會2022》票價如何？
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