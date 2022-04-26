MIRROR演唱會

MIRROR演唱會2022｜7月底開10場 Anson Lo賣口乖 鏡粉未買飛已勁擔心！

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MIRROR今日於西九文化區藝術公園自由空間舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》記者會，宣布將於7、8月在紅館舉行一共10場演唱會。消息指，記者會原本不打算安排鏡粉入場，但12個fans club昨晚突然收到通知可安排不超過10鏡粉進場。即使有阻滯，亦無損鏡粉熱情，今早已有過百人聚集會場外手持應援物品打氣。

MIRROR今日舉行記招，宣布在7、8月舉行共10場紅館演唱會。
MIRROR今日舉行記招，宣布在7、8月舉行共10場紅館演唱會。（圖片來源：MIRROR Facebook截圖）

MIRROR演唱會2022詳情如下

《FWD 富衛保險呈獻: MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》

日期: 2022年7月25-31日、8月2-4日 (共10場)
時間: 晚上8時15分
地點: 紅磡香港體育館
票價: $1,280 / $880 / $480
主辦單位: MakerVille 及大國文化
冠名贊助: FWD富衛保險
指定贊助: HKT
聯合贊助: Katch
優先訂票: Citi The Club 及 MOX
震動大氣: 叱咤903
音樂滾動: MOOV

MIRROR
（圖片來源：[email protected]

MIRROR演唱會2022 記者會

姜濤講完「好大」 Lokman加多句「有啲嘢」講緊乜？

今次演唱會名為《 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，隊長Lokman好識做解釋演唱會名意思：「顧名思義解做『我哋係MIRROR』之外，其實呢個『我哋』係包括埋大家。」大會司儀Shirley沈殷怡問到他們心目中紅館的模樣時，姜濤言簡意該說一句：「好大。」而Lokman又說：「係好神聖嘅地方，喺呢度開完演唱會就代表有啲嘢喇。」Anson Lo賣口乖說：「冇你哋我哋唔會上到去，所以呢個舞台係屬於大家！」

MIRROR Anson Lo賣口乖說：「冇你哋我哋唔會上到去，所以呢個舞台係屬於大家！」而姜濤則說了句：「好大。」
Anson Lo賣口乖說：「冇你哋我哋唔會上到去，所以呢個舞台係屬於大家！」而姜濤則說了句：「好大。」（圖片來源：MIRROR Facebook截圖）

花姐賣大包叫MIRROR同鏡粉合照

有消息指原本記者會不打算安排鏡粉進場，昨夜突然通知fans club可安排不多於10人參與，記者會尾聲花姐特意安排MIRROR出場與在場鏡粉影大合照。

記者會尾聲花姐叫MIRROR出嚟同大家合照，未知是否避免發生另一次公關災難。
記者會尾聲花姐叫MIRROR出嚟同大家合照，未知是否避免發生另一次公關災難。（圖片來源：MIRROR Facebook截圖）

鏡粉最擔心有黃牛出現

由於去年MIRROR在九展的演唱會經歷連串炒飛風波，$7,000-$8,000一張飛非常普遍，最誇張更傳炒至$24,000一張，超級誇張！難怪在直播視頻下都有鏡粉反映，「最好實名登記，提防黃牛」、「魯生，各大市民想睇」、「提防黃牛就算吧啦，鏡粉幾錢都會買」，另外因為疫情關係，有網民就問：「洗唔洗打晒三針先？」擔心有冇資格！

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（圖片來源：MIRROR Facebook）
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（圖片來源：MIRROR Facebook）
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（圖片來源：MIRROR Facebook）

常見問題

《MIRROR演唱會2022》如何優先訂票？

官方公佈的優先訂票方式暫時有兩個⋯⋯即睇購票詳情

《MIRROR演唱會2022》票價如何？

《MIRROR演唱會2022》門票票價分為三個價錢，而購票方式暫時提供了兩種⋯⋯即睇購票詳情

撰文：東方新地圖片來源：MIRROR Facebook截圖、[email protected]

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