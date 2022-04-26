MIRROR演唱會2022｜7月底開10場 Anson Lo賣口乖 鏡粉未買飛已勁擔心！

MIRROR今日於西九文化區藝術公園自由空間舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》記者會，宣布將於7、8月在紅館舉行一共10場演唱會。消息指，記者會原本不打算安排鏡粉入場，但12個fans club昨晚突然收到通知可安排不超過10鏡粉進場。即使有阻滯，亦無損鏡粉熱情，今早已有過百人聚集會場外手持應援物品打氣。