MIRROR演唱會｜鏡粉轟ViuTV歛財後成功爭取加MIRO場 官方宣布推實名制

MIRROR將於今年7月舉行首個紅館演唱會（共10場），大批鏡粉爭相加入官方歌迷會成為MIRO，除了是表示支持之外，相信部分人亦為求搶飛，早前MIRROR社交平台出post指有2500名額（共5000門票）予鏡粉抽籤，隨即惹來不滿，指供給歌迷會的抽籤門票太少，更有鏡粉留言每人夾一千元籌夠5千萬要求加場。終於，MIRROR官方順應鏡粉要求，宣布加開兩場「MIRO特別場」！