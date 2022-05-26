MIRROR演唱會｜鏡粉轟ViuTV歛財後成功爭取加MIRO場 官方宣布推實名制
MIRROR官方徇眾要求
聽到大家嘅聲音喇！！！
感謝大家陪伴MIRROR走到今日。縱使面對重重困難，我哋都一定盡力做，希望更多鏡粉可以嚟支持MIRROR！！
大家對演唱會嘅反應十分熱烈，加上知道咁多位鏡粉為咗支持MIRROR，左撲右撲買飛好辛苦。所以……
正式宣布2件事！！！
1. 加開2場MIRO特別場*^（8月5-6日）
2. 經城市售票網公開發售的門票（12場）將以實名制形式發售
點樣買？幾時買？邊度買？要準備啲咩？
我哋努力準備緊，詳情將稍後公布。
*合資格之MIRO須以實名制購買MIRO特別場之門票。門票數量有限，售完即止。詳情將稍後公布。
^MIRO特別場部份門票將以實名制經城市售票網公開發售。
MIRROR演唱會未加場前派得5千飛抽籤惹怒鏡粉：點解要當fans係乞衣？
其實MIRROR開首個紅館騷一票難求是常識吧，早前鏡粉為此加入官方歌迷會希望求得一票，可是日前官方歌迷只撥出2500名額（共5000門票）予MIRO(官方鏡粉）抽籤，隨即惹怒MIRO及網民。其實在此之前，早有報道指今次開辦MIRO，以每人$440年費去計，已集資超過2000萬，所以對於今次的「有限」名額，網民紛紛留言：「點解要當fans係乞衣咁？施捨5000張飛，有幾多人因為咁入左FC？」、「十場先得2500（名額），一場2500（名額）就差唔多」、「cap水cap咗二千萬都算，問題係完全無真正為鏡粉著想過」、「2500 真係想講粗口」。
鏡粉怒火中燒豪言：我哋籌夠5千萬畀你，夠開幾多場？你講！
當時鏡粉不滿官方歌迷會派得5000飛，除了覺得「真．鏡粉」不被重視之外，另一主因就是他們每人以440元年費入會，據知歌迷官會成立3日已有超過5萬人參加。有鏡粉抓住這一點批評ViuTV斂財，並計數指光是歌迷會會費已為ViuTV帶來約2千萬現金流，為何無法舉行鏡粉專場或加場讓真鏡粉入場支持，更豪言集資5千萬要求加場。（詳見下圖）
2千萬夠唔夠開紅館？
鏡粉豪言集資要求加場，又指歌迷會歛財2千多萬，到底開一場紅館騷要幾錢？其實都有數得計。
紅館場租是5.5萬或總門票收益的20％，今次MIRROR演唱會票價分$1280/$880/$480，以中位數$880計算，當賣晒12,500個座位（未計受疫情影響而限制入座），總收益的20％大約是2百萬。再加上各方面技術人員人工、台燈聲、樂手、保安、膳食等等，其實可能都有數圍，不過能否賺錢則是非知之數。
常見問題
官方歌迷會招收了約多名會員？
據知官方歌迷會成立3日已有超過5萬人入會，而每人需提交440元年費，有鏡粉計數得出光是歌迷會會費已為ViuTV帶來⋯⋯詳情請看
MIRROR演唱會公開發售日期？
MIRROR官方除左宣佈加開兩場特別場，而12場將經城市售票網公開發售⋯⋯詳情請看