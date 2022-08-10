MIRROR演唱會｜阿Mo女友SoChing突然IG表態：VIU低成本速食嘅成功
女友SoChing轉發意外關注重點Post
在意外發生之後，SoChing雖然一直沒有正面回應事件，但她近日有將自己與阿Mo排舞的片段於IG置頂，亦不時分享與阿Mo的合照作為打氣。直到8月10日，SoChing突然在IG限時動態分享了一個IG專頁「yes_you_areright」的貼文，內容寫道「VIU低成本樣式速食成功」等字眼，似乎對事情有所表態。
「yes_you_areright」專門批評社會現況
「yes_you_areright」其實是專門利用文字去批評社會實況的專頁，除了關於MIRROR演唱會的事之外，亦對政府政策、移民等民生百態亦會作出批評言論。而SoChing所轉發的「原文」其實並非只得「一頁」，同一個Post是以「DANCER果然都係藝術家，要經歷過死亡先至會紅」為題，除了探討DANCER的行業苦況之外，亦對今次演唱會的悲劇作出評論，暗指意外的發生原因，例如「VIU低成本樣式速食成功」、「Fans質素」、舞台環境安全等全部都有關，最後一段更寫出重點：「話時話，咁多日啦，又27萬人PTSD，VIU，工程公司呢？炒左幾多人，賠左幾多錢，點解花姐仲做緊嘅？」
即睇「yes_you_areright」全文：
網民普遍支持SoChing
對於今次SoChing突然轉發有關MIRROR演唱會以及ViuTV的評論文章，網民普遍都表示支持，認為事發至今接近兩個星期，官方例如Viu以及MakerVille基本上沒有提供過任何實際上的資料和相關動作，只是每日叫人加油和集氣。網民寫道，「做得啱，唔啱就要出聲，唔好好似某隊人一，一路封嘴，冇講過呢件事」，「連屋企人都唔敢出聲」等等。
阿Mo是MIRROR御用伴舞
阿Mo是第一季《全民造星》參賽者，與Anson Lo識於微時，在大學時期已經認識，之後更一起參賽，最終55強止步。比賽之後，阿Mo成為MIRROR的御用Dancer，經常現身於MIRROR演出，而且他亦亮相於Anson Lo 《Megahit》、姜濤與肥仔@ERROR的《特務肥姜2.0》、Lokman（楊樂文）與Anson Kong（江𤒹生）的《虎道門》等MV。而其女友SoChing參加《全民造星4》決賽時，他亦有份伴舞。
阿Mo當時拉小提琴作賽：
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SoChing高調認愛
SoChing曾與COLLAR隊友在《Stephen．傾》第100集的嘉賓，被陳志雲追問與舞蹈員男友的感情生活，SoChing指最初沒有打算高調公開關係，但由於「紙包唔住火」，擔心被爆戀情會成大眾焦點，故選擇公開關係。高調公開關係後，猜不到會得到眾人支持，更開設二人專頁 ，繼續甜蜜放閃，又感謝男朋友令她成長不少。