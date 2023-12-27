MIRROR出場費驚人無影倒數騷網民認為收費合理：12個人點夠分？

過往每年聖誕、除夕等大型日子，全港各大商場都會舉辦慶祝活動，邀請當紅藝人們出席造勢。不過今年聖誕假期各大商場都沒有太多大型慶祝活動，就連今週日（31日）除夕亦只有兩個商場有請藝人出席活動造勢。其中，人氣組合MIRROR自從2021年出席完西九文化區倒數活動後，就一直沒有出席過任何大型倒數騷，有報道指出原來MIRROR無影倒數騷全因出場費超驚人，價格一出即刻嚇窒一班網民。