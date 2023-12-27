MIRROR出場費驚人無影倒數騷網民認為收費合理：12個人點夠分？
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過往每年聖誕、除夕等大型日子，全港各大商場都會舉辦慶祝活動，邀請當紅藝人們出席造勢。不過今年聖誕假期各大商場都沒有太多大型慶祝活動，就連今週日（31日）除夕亦只有兩個商場有請藝人出席活動造勢。其中，人氣組合MIRROR自從2021年出席完西九文化區倒數活動後，就一直沒有出席過任何大型倒數騷，有報道指出原來MIRROR無影倒數騷全因出場費超驚人，價格一出即刻嚇窒一班網民。
MIRROR出場費驚人 今年無影倒數騷
近日有報道指出MIRROR今年之所以缺席聖誕、除夕等大型商場活動，除了要閉關準備明年1月演唱會之外，最主要原因是因為12子出場費超驚人，12子氣人出席活動需要動輒過百萬港元，令不少商場都因此而卻步。
網民反而覺得收費合理：12個人點夠分？
12子出道短短五年就收過百萬出場費，大部分網民都表示非常驚訝，但亦有部分網民認為收費合理：「12個拆分其實唔多。一個姜B可能都50萬，即係100萬可能係bundle price，仲有要計埋fanbase啦。」、「一球一打人分，仲要畀公司抽佣，其實好少」、「未計每人既梳化服，一人出埽費除開得8萬幾 。12人呢口價算正常了」、「想平，請肥媽囉」等。
MIRROR 2021年倒數騷曾經超墟冚
MIRROR對上次出席倒數活動已經是2021年於西九文化區藝術公園舉辦的《香港跨年倒數演唱會》，當時根本同免費的MIRROR演唱會沒分別。繼上半場MIRROR六子個別表演之後，十二子一齊著晒「紅、橙、黃」現身，一口氣唱足3首團歌《BOSS》、《IGNITED》、以及最新嘅作品《12》，首次正式公開表演嘅《12》非常穩定，而且每個團員都表情鬼馬，相當有氣氛。
「聲夢小天后」炎明熹將現身倒數活動
雖然人氣男團MIRROR無影倒數活動，但「聲夢小天后」炎明熹就繼續長有長做，即將與視帝譚俊彥、戴祖儀、譚嘉儀、Jeffrey魏浚笙等人齊齊出席除夕商場倒數騷。
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圖片來源：[email protected]、IG@yiminghay、IG@joeythyee、YouTube@「香港跨年倒數演唱會」線上直播截圖、東方新地