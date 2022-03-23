百大俊男｜Mirror 12子全獲提名 ERROR保錡入圍受質疑：無理由八兩金唔入
2022年「全球百大俊男美女」成為熱討，Mirror成員陸續入圍，最後Alton為壓軸，12子全入。主辦單位再宣布Error保錡都入選！網民表示個榜已經再無公信力。
保錡入圍再令「TC Candler」失公信力？
美國電影評論網站 「TC Candler」 2022年「全球百大俊男美女」進行網上選舉，Mirror多個成員陸續入選。今次公布Mirror成員Alton王智德被選入，12子成員齊齊入圍，相信鏡粉都非常高興。除咗Mirror成員，ViuTV另一隊人氣組合Error都開始有成員入圍，較早前的193，今次再宣布Error成員保錡都入圍！保錡於網上常有網民將他與八兩金作為比較，今次入圍令網民都大感驚訝。
網民：八兩金都入到圍？！
保錡參加《全民造星》時已被許多網民指佢同八兩金有幾分相似，對佢嘅外型有不少嘅抨擊。今次嘅「全球百大俊男美女」理論上應該係外界對佢外貌的一種肯定，每個人嘅審美觀都唔同，何況唔同國家？！然而，不少網民都因為保錡能夠入面而群情洶湧，表示「香港靚仔過八兩錡大有人在」、「保錡入圍真係笑話」、「個榜零公信力，課金就入得」等等極具攻擊性的評語。其實繼Jer柳應廷後選後已有好多網民不明入圍準則，網上熱討賽制，不少網民質疑有「fans課金」幫自己喜歡的偶像入圍，「成班Fans搞到香港出醜」。
網民難以置信 ：咁Jeffrey呢？
Jeffrey Ngai 魏浚笙被唔少網民公認靚仔，可惜現今仲未見提名。
保錡出道後致力改變形象圖甩八兩金影子
保錡至從出道後形象都唔少改變，同參賽時已經大有不同，無論打扮上還是髮型上都極大改變，化身潮人一名男，現今都有唔少女Fans，相信而家應該無咁似八兩金喇啩！
撰文：轉載自New Monday圖片來源：ig＠k_p0k1, lihkg討論區截圖, 《Good Night Show 全民造星》截圖, [email protected], ig＠mirror.weare
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