MIRROR壓軸又跳又唱十分鐘　成員盧瀚霆忍唔住淚灑當場：內心是百感交集

今天（27日）舉行了《第四屆 KKBOX 香港風雲榜》，這個音樂大至節目眾星雲集，包括古巨基、林家謙、Serrini、The Hertz、陳蕾、張致賦等，而人氣男團MIRROR也是他們自演唱會事故後，首次以團體活動面對粉絲，除了姜濤因腳傷沒有出現。