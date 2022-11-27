MIRROR壓軸又跳又唱十分鐘 成員盧瀚霆忍唔住淚灑當場：內心是百感交集
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今天（27日）舉行了《第四屆 KKBOX 香港風雲榜》，這個音樂大至節目眾星雲集，包括古巨基、林家謙、Serrini、The Hertz、陳蕾、張致賦等，而人氣男團MIRROR也是他們自演唱會事故後，首次以團體活動面對粉絲，除了姜濤因腳傷沒有出現。
MIRROR做壓軸 盧瀚霆忍唔住淚灑當場
MIRROR是在這晚的表演嘉賓作為壓軸出場，11子一出場就帶來兩首跳唱歌曲，分別是《Innerspace》和《Boss》，令全場氣氛推向最高峰，最後則選擇唱了《We All Are》。當他們深情演繹歌曲時，輪到盧瀚霆唱的部份，他頓時十分感觸，唱不出來，然後立即低頭調整情緒。
盧瀚霆：「真的感到十分抱歉」
其後盧瀚霆在IG分享了一張演出前的照片，他寫道：「Post一張今晚唯一拍了的照片，很享受今晚的演出，感激來臨的每一位，感謝支持的每一位，最後一首歌忍不住淚水，真的真的感到十分抱歉，內心是百感交集。承諾，下次再帶給大家一個更好的舞台，我愛你們每一位。」
常見問題
導致意外發生的主因是有人虛報資料？
消息指，警方懷疑有人為盡快取得演出許可，故意虛報文件。藝能工程交付康文署之文件涉及虛報重量，數字並相差非常大。即看：MIRROR演唱會意外最新消息
阿Mo最新康復情況？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快